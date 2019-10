Bộ GTVT đồng ý Vinpearl Air nâng quy mô đội máy bay lên 30 chiếc vào năm 2025

Hiện, tổng số giám sát viên an toàn hàng không của Cục Hàng không Việt Nam là 49 người, đảm bảo giám sát đội máy bay đến 256 chiếc. Với nhu cầu đội máy bay của các hãng đến 2020, bao gồm kế hoạch đội máy bay trong dự án thành lập các hãng hàng không Vietravel Airlines, Vinpearl Air, Cánh Diều, Cục Hàng không tính toán cần được bổ sung thêm 7 giám sát viên an toàn. Đến năm 2025, tổng số máy bay khai thác tại Việt Nam đạt xấp xỉ 450 chiếc, trong đó 384 chiếc kinh doanh vận chuyển hàng không và 65 máy bay kinh doanh hàng không chung, Cục Hàng không sẽ cần bổ sung thêm 37 giám sát viên an toàn.