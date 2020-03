Bùng nổ mua sắm, 'ăn hàng' trực tuyến

“Trước thì đưa bé ra cửa hàng đồ chơi, tự chọn thoải mái. Nhưng giờ dịch bệnh, không dám đưa con ra cửa hàng để chọn như lúc trước nên mình lên mạng tìm mua. Với những mỹ phẩm thông thường như kem dưỡng ban ngày, nước tẩy trang…, nay mua luôn qua mạng cho nhanh và an toàn. Càng ít ra ngoài càng tốt”, chị Ngọc chia sẻ thêm.

Không riêng gì mua sắm, với nhiều gia đình, nhiều người các hoạt động ăn uống cũng diễn ra tại nhà là chính thay vì ra các cửa hàng. Chia sẻ của chị Trần Khánh Linh (Q.10, TP.HCM) cho biết mới đây, chị tổ chức tiệc tại nhà vì dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Không có thời gian nấu nướng cầu kỳ, chị đặt sẵn món ăn tại một nhà hàng quen thuộc rồi giao về tận nhà.

Tâm lý ở nhà gọi đồ ăn về trong mùa dịch không chỉ của riêng những người đã quen với các dịch vụ trực tuyến như chị Khánh Linh. Vào TP.HCM thăm con, chú Thanh Toàn (56 tuổi, ngụ Hà Nội) cho biết đang phải làm quen với việc đi siêu thị và mua đồ ăn trực tuyến. Chú kể: “Thằng con tôi là “chúa” ăn hàng mà đến bây giờ cũng phải hạn chế tối đa, thèm thì mua về ăn tại nhà. Nó cài cho tôi mấy cái ứng dụng và chỉ tôi cách mua đồ trực tuyến tại các siêu thị”.

Thực tế, từ sau tết đến nay, các nhà hàng, quán nhậu, cửa hàng cà phê, trà sữa… tại TP.HCM doanh thu sụt giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, các hệ thống trà sữa, cà phê lớn vẫn có thể duy trì hoạt động là nhờ lượng lớn đơn hàng trực tuyến . Hơn 30 phút quan sát tại của hàng trà sữa The Alley (Q.4, TP.HCM), lượng khách tại quán rất ít, chỉ lác đác 2 - 3 bàn có khách.

Thế nhưng, tài xế khoác áo xanh Grab, áo đỏ Go-Viet, tài xế BeaMin... ra - vào liên tục. Mỗi người đi ra trên tay đều xách theo 2 - 3 ly, nhiều đơn hàng đặt tới 8 - 10 ly. Nhân viên bán hàng tại đây cho hay lượng khách tại quán những ngày qua giảm mạnh hơn, khoảng 50%, nhưng đơn mua hàng thông qua các ứng dụng giao nhận tăng khoảng 30% so với thường ngày.

Tương tự, đại diện Grab cho biết dịch vụ giao nhận hàng hóa GrabDelivery và giao nhận đồ ăn GrabFood tăng trưởng khá cao. Dịch vụ di chuyển cũng không quá biến động, GrabCar có giảm nhẹ, nhưng GrabBike lại “đắt hàng” hơn.

Đầu tháng 3, ứng dụng xe công nghệ “be” đã cho ra mắt dịch vụ đi chợ giùm - “be đi chợ”. Bên cạnh đó, hiện tại dịch vụ beDelivery (giao nhận hàng hóa) của ứng dụng này cũng mới thống kê nhận được khoảng 15.000 lượt yêu cầu mỗi ngày, tăng 200% so với trước thời điểm dịch Covid-19.

Song song các hoạt động mua sắm qua mạng, thanh toán trực tuyến cũng tăng trưởng. Ông Nguyễn Bá Diệp, Phó chủ tịch Ví MoMo, chia sẻ lượng giao dịch qua ví điện tử này từ sau Tết Nguyên đán đã tăng hơn 100% , cao hơn so với dự kiến. Giá trị các giao dịch trung bình cũng tăng từ 50 - 100% do người tiêu dùng mua sắm một lúc nhiều thứ hơn so với thời gian trước.