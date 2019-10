Chúa đảo Tuần Châu mang tiền 'đổ xuống biển'

TS Dương Hùng Sơn, cho biết Tập đoàn Tuần Châu được lãnh đạo bởi ông Đào Hồng Tuyển, một cựu binh của đoàn tàu không số, một cựu binh của quân tình nguyện Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng. Do là một người lính nên ông Tuyển có những tư duy khác với những doanh nhân đương đại đó là: “làm những việc người khác chưa nghĩ tới hoặc có nghĩ tới nhưng không dám làm”.

Ngay từ những năm 1997 ông Tuyển đã bán toàn bộ các bất động sản ở khu vực quận 1, TP.HCM để mang tiền ra vịnh Hạ Long “đổ xuống biển”. Đầu tiên, ông cho xây dựng con đường vượt biển khiến mọi người cứ nghĩ là một ông điên vì trong hoàn cảnh hiện tại, trang thiết bị còn lạc hậu nên làm đường vượt biển gần 2,5 km giữa sóng to bão táp, vòng xoáy của cơn khủng hoảng tài chính thì chỉ có... điên. Tuy nhiên, bằng quyết tâm của người lính, sau 3 năm con đường đã hoàn thành, nối được hòn đảo sơ khai cùng một làng chài nghèo nhất cả nước với đất liền. Giờ đây người dân Quảng Ninh tự hào vì sau một chặng đường 20 năm nhìn lại thì từ một làng chài nghèo nhất Việt Nam nay đã trở thành một phường khang trang thịnh vượng.

Trước khi có bến cảng Tuần Châu, tàu thuyền đậu rải rác khắp nơi, không thể quản lý hết được. Việc kiểm định an toàn và chất lượng không đảm bảo và đã xảy ra nhiều vụ chìm, cháy làm mất niềm tin của du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt nhà nước thất thu rất nhiều vì các hoạt động chui, trái phép của một số công ty du lịch. Từ lúc có bến cảng Tuần Châu việc quản lý dễ dàng hơn kèm theo đó giải quyết hàng chục ngàn việc làm cho người dân địa phương và thu ngân sách mỗi năm hơn 2.000 tỉ đồng, chưa kể nhà nước thu ngân sách tiền từ sử dụng đất.

“Đất nước chúng ta ngày một phát triển, người dân chúng ta ngày một giàu lên thì nhu cầu về du thuyền cũng bắt đầu nhen nhóm. Nhưng chỗ đậu an toàn ở đâu? Cách chơi và làm ăn như thế nào? Hợp tác với bạn bè chơi du thuyền thế giới ra sao? Từ trăn trở trả lời những câu hỏi trên thôi thúc chúng tôi quyết định xây dựng cảng du thuyền quốc tế. Chúng tôi cũng vừa ký hợp tác với Tập đoàn SUTL đang điều hành 9 bến du thuyền khắp thế giới. Sự hợp tác này sẽ mang lại một diện mạo mới cho du lịch Việt Nam về phát triển kinh tế và du lịch biển ”, TS Sơn cho hay.

Cũng theo kinh nghiệm từ Tập đoàn Tuần Châu, để tạo động lực cho phát triển kinh tế mà đặc biệt là kinh tế về đêm, doanh nghiệp này đã đầu tư và cùng hợp tác đầu tư thành công 2 dự án văn hóa để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước là Tinh Hoa Bắc Bộ tại Hà Nội được CNN bình chọn là điểm đến khi du khách đến thăm Hà Nội; tiếp theo là Ấn Tượng Hội An tại Hội An cũng là điểm không thể bỏ qua khi du khách đến tham quan Hội An.