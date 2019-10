Đi giữa thương chiến Mỹ- Trung

Ông Nguyễn Văn Kịch, Giám đốc Công ty CP thủy sản Cafatex, phân tích hàng thủy sản Trung Quốc bị Mỹ đánh thuế tới 25% nghĩa là cơ hội cho các nước đang xuất khẩu thủy sản vào thị trường khó tính này, trong đó có VN. Không chỉ doanh nghiệp (DN) phải tìm cách “chiếm chỗ” hàng Trung Quốc, người mua cũng đã rục rịch chủ động đi tìm nguồn hàng. Tuy không phải đối thủ lớn của VN trong cuộc đua đưa thủy hải sản vào Mỹ, nhưng Trung Quốc cũng có nhiều mặt hàng trùng với VN. Đó chính là cơ hội. Không những thế, con tôm VN xuất vào Mỹ đang được hưởng thuế suất 0%, cá tra - mặt hàng ưu thế nhất của VN - cũng đang được Mỹ “xem xét hoàng hôn” thuế chống bán phá giá. Đây là những điều kiện rất tốt để VN có thể tận dụng nguồn cung thị trường giảm, đẩy mạnh bán hàng.

Ngoài ra theo bà Vy, DN phải nhận thức không phải tận dụng lúc họ “đánh nhau” để đưa sản phẩm vào bên này, bên kia mà quan trọng là nhân cơ hội này giới thiệu và thay đổi thương hiệu hàng Việt chất lượng hơn, để tất cả các loại sản phẩm có được tấm vé thông hành sẵn sàng cho mọi thị trường vào mọi thời điểm.

Bà Phạm Cecile, Tổng giám đốc Tập đoàn Dacotex, đang xuất khẩu hàng chục triệu USD hàng may mặc mỗi năm sang châu Âu nhận định, thương chiến Mỹ - Trung là cơ hội lớn cho ngành may mặc do có làn sóng các nhà sản xuất nguyên phụ liệu từ Trung Quốc, Hồng Kông chuyển hướng sang VN đầu tư. “Chúng tôi vừa có cuộc trao đổi với một số nhà sản xuất nguyên phụ liệu và gia công hàng may mặc cho các chuỗi bán lẻ lớn của Pháp đang có nhà máy tại Hồng Kông, họ đang có hướng sẽ mở nhà máy ở VN. Các DN này chiếm đến 60% nguồn cung cho DN nội địa nên việc họ đưa nhà máy sang sẽ giúp DN Việt giảm áp lực tìm nhà cung cấp các nơi khác để hưởng lợi từ các hiệp định thương mại mới. Mặc dù đã tiên liệu trước tình hình khó khăn, nhưng các DN này thừa nhận, vẫn không tránh được tâm lý bị “rúng động” khi thương chiến Mỹ - Trung ngày càng gia tăng. Họ phải tìm hướng đi mới và sang VN là con đường ngắn và dễ nhất. Cơ hội duy trì và mở rộng thị trường ra xa hơn từ thị trường VN cũng lớn”, bà Phạm Cecile nói.