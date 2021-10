Doanh nghiệp TP.HCM tất bật mở cửa

Rất phấn khởi khi TP.HCM chính thức cho phép hoạt động bình thường trở lại từ hôm nay (1.10), ông Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Công ty TNHH cao su Đức Minh, cho hay hơn 3 tháng qua, 75% lao động của doanh nghiệp (DN) phải tập trung làm việc và ăn ở tại chỗ trong nhà máy (3T), nên cuối ngày hôm qua (30.9), ông đã cho nghỉ, xả trại. Toàn bộ công ty sẽ được nghỉ 3 ngày và đến thứ hai (ngày 4.10) sẽ quay trở lại nhà máy làm việc theo quy trình “4 xanh”. Đó là các công nhân “xanh” khi đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, nhà máy “xanh” là không có người nhiễm bệnh, cung đường “xanh” và địa phương “xanh”. Với 2 tiêu chí cung đường và địa phương “xanh” thì công nhân sẽ làm giấy cam kết. Chẳng hạn từ chỗ ở di chuyển đến công ty làm việc và hết giờ quay về, không đi lại ở nhiều điểm khác và đang ở địa phương thuộc vùng “xanh”.

Dự kiến công ty này sẽ hoạt động lại gần như đủ 100% lao động vì đã có hơn 90% công nhân tiêm đủ 2 mũi vắc xin và 10% tiêm mũi 1 đã qua 14 ngày. Trong thời gian hoạt động 3T vừa qua, lượng đơn hàng xuất khẩu của công ty vẫn được duy trì và có đủ để sản xuất đến hết năm 2021. Dù vậy, thị trường trong nước mấy tháng qua hầu như bị “đóng băng”, nên vị giám đốc này kỳ vọng sẽ sớm hồi phục trở lại, nhất là sau khi chợ truyền thống dần mở cửa, thì nhu cầu tiêu dùng nội địa sẽ gia tăng.

Tương tự, ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP may Sài Gòn 3, cũng cho hay cuối ngày hôm qua, các công nhân đang thực hiện 3 tại chỗ ở công ty đã quay về nhà. Nhà máy sẽ thực hiện các công tác chuẩn bị như vệ sinh, khử khuẩn, nguyên phụ liệu, máy móc... để từ thứ hai tới sẽ đón công nhân quay lại làm việc bình thường. Hầu hết lao động của công ty đã được tiêm vắc xin mũi 2, nên ông Hồng dự kiến tuần đầu tiên sẽ hoạt động với hơn 50% lao động và sang tuần thứ 2 sẽ nhanh chóng tăng dần trở lại.

Song theo ông, DN mở cửa thời điểm này vừa mừng vừa “run”. Mừng vì có cơ hội sống, nhưng “run” vì phía trước còn rất nhiều khó khăn. DN mở cửa nhưng vẫn chưa dám chạy hết công suất, vì còn phụ thuộc vào tiến độ, lộ trình mở của thành phố. Công ty của ông thời gian đầu chỉ điều động khoảng 30% nhân sự, nguyên vật liệu cũng chỉ nhập số lượng ít, duy trì thử trong khoảng 1 tuần rồi mới lập kế hoạch dài hơi hơn.

“Không còn gì hạnh phúc hơn” là cảm xúc đầu tiên mà ông Lương Nguyên Tâm, Giám đốc Công ty TNHH thương mại quốc tế T-Farm, chia sẻ với Thanh Niên khi nói về câu chuyện DN trước giờ “G”.

Xưởng sản xuất nằm trong TP.HCM, không có đủ không gian để triển khai 3T, nên dù gần 100% nhân viên công ty đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin từ cách đây 1 tháng, nhưng T-Farm vẫn không thể hoạt động. Nhà máy đóng cửa, doanh thu không có, mỗi tháng ông Tâm vẫn phải chi đều vài trăm triệu đồng tiền thuê mặt bằng nhà xưởng, tiền bảo hiểm xã hội và tiền lương để duy trì cuộc sống cho người lao động.

“Không thể cầm cự hơn nữa rồi. Thành phố mở cửa không khác gì cứu người thoát khỏi cảnh cổ họng đang bị bóp nghẹt. Không chỉ DN mừng vui đâu, hàng loạt đơn hàng cà phê, bánh tráng, bánh gạo, hạt điều... từ các siêu thị đã đồng loạt réo gọi. Các khách hàng nước ngoài từ Mỹ, Nhật Bản, Hồng Kông... thời gian qua liên tục thúc giục nhanh trả các đơn hàng mà DN xin trì hoãn từ gần 3 tháng trước, nay cũng phấn khởi nhắn tin chia vui. Họ tin rằng T-Farm trở lại nghĩa là VN đã kiểm soát được dịch rồi. Mừng khôn xiết”, ông Tâm không giấu nổi xúc động.

Đại diện Công tin Intel Products VN cho biết đã đọc kỹ Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn TP.HCM và đã tiến hành các bước chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục sản xuất trong tình hình mới.

Kế hoạch của công ty là sau ngày 1.10 vẫn tiếp tục duy trì việc cho người lao động ở tại khách sạn thêm thời gian, theo phương án sản xuất “2 địa điểm - 1 cung đường” mà DN đã đăng ký thực hiện trước đây. Sau đó, công ty sẽ chọn lọc những lao động có nhà ở vùng xanh và đã tiêm 2 mũi để cho về nhà và quay trở lại công ty làm việc như bình thường... Mọi bước đi của công ty sẽ thực hiện theo từng giai đoạn, chuyển đổi từ từ chứ không thay đổi ngay bởi phải phòng chống dịch ở mức cao nhất.

Nhưng công ty này vẫn còn nhiều băn khoăn trong việc tổ chức sản xuất trong giai đoạn tới. Chẳng hạn, các trường hợp đã tiêm 1 - 2 mũi vắc xin mà tiếp tục nhiễm Covid-19 thì phương án thế nào? DN này đang xây dựng khu thu dung để tiếp nhận và điều trị cho những F0 là công nhân, người làm việc của nhà máy đã tiêm 1 - 2 mũi vắc xin. Song song đó, công ty cũng đã xây dựng phương án đánh giá rủi ro và hướng xử lý. Vì vậy, đại diện Intel Products VN cho rằng nên trao trách nhiệm bảo vệ an toàn cho người lao động cho chính người lao động và DN. DN nào cũng phải có văn hóa bảo vệ phòng chống dịch, sản xuất an toàn, người lao động tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch tại nhà máy, tại cơ quan nơi họ làm việc. Chính họ sẽ giúp lan truyền văn hóa phòng chống dịch trong sản xuất an toàn này về nhà, lan tỏa trong cộng đồng… Điều này có tác dụng tốt và hiệu quả lâu dài trong bảo vệ sức khỏe, an toàn mùa dịch ở giai đoạn chuyển tiếp.