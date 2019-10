Kinh tế tăng trưởng cao, chất lượng cải thiện

Chưa thể cung cấp danh tính 9 người Việt bỏ trốn ở Hàn Quốc Tại buổi họp báo, nhiều vấn đề nóng đã được báo chí đặt ra với người phát ngôn Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành. Trả lời về lo ngại chất lượng không khí tại Hà Nội và TP.HCM, Thứ trưởng Bộ TN-MT Lê Công Thành thừa nhận ô nhiễm không khí, nhất là bụi PM 2.5 đang ở mức cao, song các thông tin từ các trang mạng, nhất là trang mạng quốc tế chỉ mang tính tham khảo. Muốn có số liệu chính thức thì người dân có thể vào các trang của Tổng cục Môi trường và TP.Hà Nội. Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, cho biết thêm đây là giai đoạn chuyển mùa, nên có hiện tượng ô nhiễm không khí. Hơn nữa, những ngày gần đây là cao điểm không có gió, không có mưa nên sẽ khuếch tán bụi lớn hơn thông thường. Ông Hùng cũng nhấn mạnh, Hà Nội có 11 trạm quan trắc và việc công bố chất lượng không khí là hằng ngày, qua website của TP và trang web của Sở TN-MT. Trong khi đó, với câu chuyện 9 người Việt bỏ trốn ở Hàn Quốc, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Đức Trung cho hay, do các cơ quan chức năng hai nước đang điều tra nên bộ này “chưa có thẩm quyền cung cấp các thông tin danh tính, khi được cho phép sẽ cung cấp”. Ông Trung nói thêm rằng, mặc dù theo quy trình , cơ quan này đã phối hợp với các đơn vị liên quan, trong đó có cơ quan an ninh thẩm tra nhân thân của các DN tham gia đoàn nhưng do “DN trốn thực sự là không thể lường trước được, đó là động cơ của họ nên không nắm trước”. "Chúng tôi nhận trách nhiệm. Chúng tôi đã tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và rà soát lại toàn bộ quy trình để siết chặt việc tổ chức đoàn đảm bảo chặt chẽ. Trường hợp phát hiện ra những sai phạm của cán bộ có liên quan đến việc lựa chọn các DN thì sẽ xử lý theo quy định”, ông Trung nói.