Người tiêu dùng có thể mua khẩu trang kháng khuẩn phòng dịch Covid-19 ở đâu?

Các công ty dệt may thuộc Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex) đều sản xuất khẩu trang từ loại vải kháng khuẩn của Công ty Dệt kim Đông Xuân. Loại vải này đã được sản xuất để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản từ nhiều năm qua. Theo tiêu chuẩn kiểm định của Nhật Bản, loại vải này có thể ngăn ngừa vi khuẩn sinh sôi nảy nở và ngăn chặn được vi khuẩn trong 30 lần giặt.

Cụ thể như Tổng công ty may Nhà Bè vừa sản xuất để cung ứng cho Vinatex, một phần cũng sẽ đưa ra thị trường bán lẻ để phục vụ người tiêu dùng và bình ổn giá. Đại diện Tổng công ty may Nhà Bè cho biết dự kiến trong thời gian tới năng suất sẽ đạt từ 10.000 sản phẩm/ngày trở lên. Dự kiến vài ngày tới khẩu trang kháng khuẩn do Nhà Bè sản xuất sẽ có mặt trên toàn hệ thống cửa hàng từ Bắc tới Nam với giá 7.000 đồng/cái.