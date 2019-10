Phát triển du lịch theo hướng đẳng cấp: 'Mỏ vàng' chưa được khai thác

Đó là nghịch lý được chỉ ra tại hội thảo “ Đột phá kinh tế từ du lịch ” do Báo Thanh Niên tổ chức ngày 28.10.

TS Dương Hùng Sơn, Tổng giám đốc phía nam Tập đoàn Tuần Châu, khẳng định những nhu cầu văn hóa giải trí ngày và đêm sẽ ngày càng tăng. Tập đoàn này đã hợp tác đầu tư thành công 2 dự án văn hóa để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước là Tinh hoa Bắc bộ tại Hà Nội được CNN bình chọn là điểm đến khi du khách đến thăm Hà Nội; tiếp theo là Ấn tượng Hội An tại Hội An cũng là điểm không thể bỏ qua khi du khách đến tham quan Hội An.