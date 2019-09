'Thủ phủ' du lịch... đi ngủ sớm: Kinh tế đêm là 'cỗ máy in tiền'

Content Theo PGS-TS Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính ), để hình thành kinh tế ban đêm cần phải bắt đầu từ chính sách. Không “giới nghiêm” giờ giấc đối với các hoạt động vui chơi về đêm. Tuy nhiên, cần có quy hoạch bài bản thành khu vực riêng phục vụ du khách hơn là để phát triển theo kiểu tự phát. Đà Nẵng có lợi thế du lịch biển , cần thêm những khu công viên, tổ hợp du lịch cả ngày lẫn đêm để tạo ấn tượng thu hút khách du lịch quốc tế . Nếu chậm trễ, sẽ bị các thành phố du lịch các nước lân cận hút hết khách, trong nước bị các thành phố du lịch khác vượt mặt.

Trong khi đó, TP.Đà Nẵng được mệnh danh là “thủ phủ” du lịch miền Trung lại đang “cửa đóng then cài” với các điểm vui chơi giải trí do sản phẩm dịch vụ ở đây vô cùng khiêm tốn. Theo thống kê của Sở Du lịch Đà Nẵng, tổng số tiền chi tiêu bình quân chung của 1 lượt khách quốc tế tại Đà Nẵng là trên 5,32 triệu đồng. Khách đi theo tour có mức chi tiêu bình quân 4,29 triệu đồng, cao hơn so với khách tự sắp xếp tour là 3,1 triệu đồng. Đáng chú ý, chi tiêu bình quân 1 lượt khách quốc tế chủ yếu cho dịch vụ thuê phòng, ăn uống và đi lại (72,3%), trong đó dịch vụ thuê phòng là cao nhất (33,4%), các dịch vụ còn lại chiếm tỷ trọng khá thấp. Cô Nguyễn Thu Hiền, hướng dẫn viên du lịch tại Đà Nẵng, cho rằng chi phí khách tiêu tốn vào các hoạt động vui chơi giải trí về đêm dường như không được thống kê do khách đến Đà Nẵng không có cơ hội tiêu tiền vào ban đêm.