Tập đoàn TBS ký kết hợp tác đầu tư vào tỉnh Trung Java, Indonesia

Đoàn công tác tỉnh Trung Java (Indonesia) do ông Ahmad Luthfi, Thống đốc tỉnh làm trưởng đoàn, cùng ông Witiarso Utomo (Chủ tịch huyện Jepara, Bupati Jepara); ông Urip Sihabudin (trợ lý phụ trách Kinh tế và Phát triển tỉnh Trung Java); ông Aris Setiawan (trợ lý phụ trách Kinh tế và Phát triển huyện Jepara); bà Sakina Rosellasari (Giám đốc Cơ quan đầu tư và dịch vụ một cửa tích hợp tỉnh Trung Java); ông Edy Iswanto (Giám đốc Cơ quan Quản trị nguồn nhân lực) và bà Eka Wynarningsih (Trưởng phòng Hợp tác quốc tế tỉnh Trung Java).

Tiếp và làm việc, ký kết hợp tác đầu tư với đoàn công tác tỉnh Trung Java có ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch Tập đoàn TBS; bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó chủ tịch Hiệp hội da giày và túi xách Việt Nam (LEFASO), cùng Ban giám đốc của Tập đoàn TBS.

Đoàn công tác tỉnh Trung Java thăm Tập đoàn TBS ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trong buổi thăm và làm việc tại Tập đoàn TBS, đoàn công tác tỉnh Trung Java đã tham quan hệ thống TBS logistics, nhà máy sản xuất giày, túi xách, tìm hiểu năng lực sản xuất, chuỗi cung ứng, vận hành hệ sinh thái của Tập đoàn TBS.

Ký kết hợp tác đầu tư ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Sau các chuyến tham quan, học hỏi kinh nghiệm, Thống đốc tỉnh Trung Java đã ký kết hợp tác với Tập đoàn TBS đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giày da, túi xách tại huyện Jepara (tỉnh Trung Java).

Ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch Tập đoàn TBS cho biết đây là nhà máy thứ 2 của tập đoàn đầu tư tại Indonesia, khi đi vào hoạt động sẽ có nhu cầu sử dụng từ 8.000 - 10.000 lao động.

Tập đoàn TBS hiện sử dụng khoảng 50.000 lao động ở trong và ngoài nước ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Về phía tỉnh Trung Java, đoàn công tác cho biết tỉnh Trung Java có diện tích trên 34.347 km2, chiếm ¼ diện tích toàn đảo Java; dân số đạt trên 38,2 triệu người vào năm 2025; mật độ dân số 1.100 người/km2.

Tỉnh Trung Java là một trong những trung tâm kinh tế và sản xuất công nghiệp lớn của Indonesia với quy mô kinh tế đạt khoảng 114,6 tỉ USD, hàng năm đóng góp khoảng 8,8% vào tổng GDP của Indonesia. Cơ cấu kinh tế của tỉnh dẫn đầu là ngành dịch vụ chiếm 38,9%, ngành công nghiệp chế tạo, sản xuất chiếm 33,9%.

Đoàn công tác tỉnh Trung Java tham quan nhà máy sản xuất giày, túi xách của Tập đoàn TBS ở TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG