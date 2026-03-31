Sức khỏe

Tập thể dục mỗi ngày nhưng chưa hiệu quả: Lý do ít ai ngờ

Thiên Lan
31/03/2026 00:08 GMT+7

Mọi người đều đã biết tập thể dục là cách tuyệt vời để ngừa bệnh mạn tính và tử vong sớm, nhưng nên tập vừa sức hay mạnh mẽ, thời gian tập bao lâu tốt nhất... là thắc mắc của nhiều người.

Giờ đây, nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí y khoa của Hiệp hội Tim mạch châu Âu European Heart Journal, đã chỉ ra cụ thể cách tập thể dục giúp giảm đến 8 căn bệnh quan trọng, gồm cả bệnh tim, tiểu đường, bệnh thận, bệnh gan và cả tử vong sớm.

Các nhà khoa học tại Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan (Mỹ), Đại học Glasgow (Anh), Đại học Sydney (Úc), Đại học Trung Nam (Trung Quốc) và các chuyên gia từ Brazil, Chile đã phân tích dữ liệu của 96.408 người tham gia từ Ngân hàng Sinh học Anh - UK Biobank. Những người tham gia được đeo thiết bị để đo chính xác mức độ và cường độ vận động. Từ số liệu này, các tác giả so sánh với nguy cơ mắc 8 căn bệnh nghiêm trọng và tử vong trong 7 năm tiếp theo.

Những đợt hoạt động ngắn khiến bạn hơi khó thở như leo cầu thang nhanh, đi bộ nhanh, chỉ 15 - 20 phút mỗi tuần, cơ thể cũng đã cảm ơn bạn

Kết quả đã đưa ra một phát hiện tuyệt vời: Chỉ cần hoạt động mạnh mẽ vài phút mỗi ngày đã giảm nguy cơ mắc 8 bệnh nghiêm trọng.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy những người dành tỷ lệ hoạt động thể chất cao hơn cho các hoạt động mạnh có nguy cơ mắc bệnh thấp hơn đáng kể, bao gồm bệnh tim mạch, rối loạn nhịp tim, tiểu đường, bệnh viêm do miễn dịch, bệnh gan, bệnh hô hấp mạn tính, bệnh thận mạn tính và chứng mất trí nhớ.

So với nhóm hoạt động bình thường, những người hoạt động mạnh cao nhất đã giảm đến 63% nguy cơ sa sút trí tuệ, giảm 60% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và 46% nguy cơ tử vong sớm, theo trang tin y khoa Medical Express.

Đặc biệt, tin vui cho những người bận rộn là kết quả cho thấy ngay cả thời gian tập không nhiều vẫn gặt hái được lợi ích. Tập luyện cường độ cao trong thời gian ngắn - như chạy vài phút, cũng làm giảm nguy cơ mắc bệnh và tử vong, đặc biệt là đau tim, đột quỵ và mất trí nhớ.

Một trong những tác giả của nghiên cứu, Giáo sư Minxue Shen từ Trường Y tế Công cộng Xiangya - Đại học Trung Nam (Trung Quốc), giải thích tập luyện cường độ mạnh kích hoạt một số phản ứng đặc biệt trong cơ thể mà hoạt động cường độ thấp không thể làm được. Khi cơ thể hoạt động mạnh đến mức khó thở, tim sẽ bơm máu hiệu quả hơn, các mạch máu linh hoạt hơn và khả năng sử dụng oxy tăng lên. Nó cũng giúp giảm viêm và kích thích các hóa chất trong não giúp giữ cho tế bào não khỏe mạnh, làm giảm nguy cơ sa sút trí tuệ.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng, dành 1 phần tập luyện ở cường độ mạnh có thể mang lại lợi ích sức khỏe đáng kể. Và cả những đợt hoạt động ngắn khiến bạn hơi khó thở như leo cầu thang nhanh, đi bộ nhanh, chỉ 15 - 20 phút mỗi tuần - tức là vài phút mỗi ngày, cơ thể cũng đã cảm ơn bạn, theo Medical Express.

Sau tuổi 50: 3 sai lầm khi tập thể dục khiến cơ thể nhanh xuống sức

Sau tuổi 50, cơ thể dần có những thay đổi rõ rệt: khối lượng cơ giảm, xương yếu hơn và khả năng phục hồi cũng chậm lại. Tuy vậy, tập thể dục vẫn là một trong những cách hiệu quả nhất để duy trì sức khỏe.

