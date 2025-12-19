Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Tây Ninh khởi công 2 dự án trọng điểm hơn 3.600 tỉ đồng

Bắc Bình
19/12/2025 15:37 GMT+7

Tỉnh Tây Ninh đồng loạt khởi công 2 dự án quy mô lớn là KCN Hiệp Thạnh và Khu phức hợp Hilton Garden Inn, với tổng vốn đầu tư hơn 3.600 tỉ đồng.

Ngày 19.12, tỉnh Tây Ninh đồng loạt khởi công 2 dự án quy mô lớn là KCN Hiệp Thạnh và Khu phức hợp Hilton Garden Inn, với tổng vốn đầu tư hơn 3.600 tỉ đồng. Đây là các công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tây Ninh: Khởi công 2 dự án trọng điểm hơn 3.600 tỉ đồng - Ảnh 1.

Phối cảnh Khu phức hợp Hilton Garden Inn

ẢNH: BTC

Cụ thể, tại xã Phước Thạnh, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) phối hợp UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Hiệp Thạnh - giai đoạn 1. Dự án có quy mô lên đến 495,17 ha, vốn đầu tư 2.350 tỉ đồng.

Đại diện VRG nhấn mạnh, KCN Hiệp Thạnh không đơn thuần là dự án hạ tầng, mà còn là cam kết mạnh mẽ trong việc hiện thực hóa định hướng phát triển KCN xanh - thông minh - sinh thái. Dự án được thiết kế vận hành theo mô hình kinh tế tuần hoàn, đáp ứng các tiêu chí ESG khắt khe về môi trường - xã hội - quản trị.

Với lợi thế nằm trên "đất vàng" chiến lược, cách TP.HCM khoảng 50 km và liền kề cao tốc Gò Dầu - Xa Mát, KCN Hiệp Thạnh sở hữu khả năng kết nối đa tuyến, giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng cho các nhà đầu tư. Định hướng thu hút đầu tư của dự án tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo và công nghiệp hỗ trợ ít phát thải. Việc khởi công dự án này là dấu mốc quan trọng trong quy hoạch công nghiệp tỉnh, khẳng định vai trò đồng hành của VRG trong mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.

Tây Ninh: Khởi công 2 dự án trọng điểm hơn 3.600 tỉ đồng - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, trao hoa chúc mừng nhà đầu tư Dự án KCN Hiệp Thạnh

ẢNH: B.B

Cùng ngày, tại trung tâm P.Tân Ninh, dự án Khu phức hợp Khách sạn Hilton Garden Inn chính thức được động thổ. Dự án do Công ty cổ phần MHD Hòa Bình làm chủ đầu tư, với nguồn vốn khoảng 1.300 tỉ đồng. Đây là tổ hợp khách sạn 4 sao tiêu chuẩn quốc tế, quy mô 24 tầng, lấy cảm hứng thiết kế từ hiện tượng "đám mây Lạp Vân" vờn trên đỉnh núi Bà Đen.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhận định các dự án này phù hợp với quy hoạch đưa Tây Ninh trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái. Nền tảng kinh tế vững chắc với mức tăng trưởng GRDP 9,52% trong 11 tháng đầu năm 2025 cùng môi trường đầu tư an toàn, hạ tầng hiện đại đang tạo đà để Tây Ninh thu hút mạnh mẽ các dòng vốn chất lượng cao.

Sự hiện diện song hành của một KCN sinh thái hiện đại và một tổ hợp dịch vụ lưu trú đẳng cấp được kỳ vọng sẽ tạo nên hệ sinh thái kinh tế hoàn chỉnh, vừa thúc đẩy sản xuất công nghiệp, vừa nâng tầm vị thế du lịch của tỉnh Tây Ninh.

Khám phá thêm chủ đề

