'Tem an toàn' cho ghế trẻ em trên ô tô

Như Thanh Niên đã thông tin, Bộ Xây dựng có văn bản gửi Cục Đăng kiểm về việc triển khai hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với ghế trẻ em dùng trên xe ô tô theo QCVN 123:2024/BGTVT.

Cục Đăng kiểm được yêu cầu khẩn trương triển khai hoạt động chứng nhận, công bố hợp quy với ghế trẻ em trên ô tô Ảnh: Bá Hùng

Cụ thể, để gỡ khó trong giai đoạn đầu triển khai, bảo đảm yêu cầu quản lý chất lượng, an toàn sản phẩm và không để phát sinh ách tắc không cần thiết, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đăng kiểm chủ động tổ chức triển khai đánh giá, chứng nhận và công bố hợp quy với ghế trẻ em trên ô tô. Trường hợp chưa có tổ chức thử nghiệm đáp ứng kịp nhu cầu thử nghiệm, Bộ Xây dựng ủy quyền cho Cục trưởng Cục Đăng kiểm quyết định việc chỉ định tạm thời tổ chức thử nghiệm theo quy định.

Trước đó, báo cáo của Cục Đăng kiểm gửi Bộ Xây dựng cho biết luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ yêu cầu từ ngày 1.7, trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m khi đi ô tô cá nhân phải được sử dụng thiết bị an toàn phù hợp. Tuy nhiên, nút thắt lớn nhất hiện nay là khâu kiểm định. Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh mặc dù chạy đua với mốc 1.7, song đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất kỳ tổ chức chứng nhận nào đủ điều kiện thực hiện đánh giá sự phù hợp theo quy chuẩn QCVN 123:2024/BGTVT.

Liên quan đến quy định xử phạt, Cục CSGT cho biết từ ngày 1.7 - 14.8, xe gia đình chở trẻ em không có ghế an toàn sẽ chưa bị xử phạt. Tuy nhiên, từ ngày 15.8, nếu vi phạm quy định này sẽ bị phạt cảnh cáo.

Sớm thống nhất khâu kiểm định

Bày tỏ băn khoăn về một quy định mới đã có hiệu lực nhưng khi áp dụng vào đời sống vẫn phải chờ triển khai các tiêu chuẩn kiểm định an toàn, bạn đọc (BĐ) Khoa Nguyễn nêu ý kiến: "Mặc dù Cục CSGT đã gia hạn thời điểm xử phạt, nhưng thực sự tôi vẫn bối rối với câu hỏi như thế nào là ghế an toàn cho trẻ em phù hợp tiêu chuẩn?". BĐ Long Nguyễn bày tỏ: "Nếu chưa có phương án giải quyết hết những vấn đề trên, đặc biệt ở khâu kiểm định sản phẩm đạt tiêu chuẩn, mà vẫn áp dụng quy định mới, liệu có vội vàng quá không?".

Trong khi đó, BĐ Đặng Huyền Thi đánh giá: "Quy định mới về việc bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi trên ô tô thực sự rất cần thiết trong bối cảnh tai nạn giao thông ngày càng phức tạp. Hy vọng mọi người sẽ nghiêm túc thực hiện để bảo vệ an toàn cho trẻ em". Tuy vậy, BĐ này mong muốn các cơ quan chức năng sớm thống nhất về tiêu chuẩn kiểm định an toàn: "Nên sớm có tem xác nhận sản phẩm ghế trẻ em đáp ứng tiêu chuẩn an toàn theo đúng quy định để các gia đình dễ dàng lựa chọn, trang bị".

Tán thành, BĐ Toàn đánh giá nếu không kịp thời gỡ khó khâu kiểm định thì không loại trừ xảy ra kịch bản xe gia đình xin đổi thành xe dịch vụ: "Tôi nghĩ cho trẻ mang đai an toàn phù hợp và không ngồi một mình trên hàng ghế đầu là hợp lý. Còn ghế chồng ghế, ra vào khó khăn lại khó ngồi. Nếu kết quả vẫn không có gì thay đổi, xe gia đình lại chuyển qua đăng ký xe dịch vụ, nhưng lại chạy gia đình, không kinh doanh. Thế là cũng chỉ để né cái ghế".

Yêu cầu nhà sản xuất thiết kế "ghế an toàn"

Đa số BĐ thống nhất với ý kiến cần sớm triển khai khâu kiểm định, đánh giá tiêu chuẩn phù hợp để "gỡ khó từ nhà sản xuất". BĐ Minh Nghĩa phân tích: "Chỉ cần thông suốt được khâu kiểm định, có tem an toàn dành cho sản phẩm đạt chuẩn chẳng hạn, thì các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu ghế trẻ em dành cho ô tô cứ thế mà áp vào thôi. Người dân không tốn thời gian băn khoăn".

BĐ Hoang Le góp ý thêm: "Tham khảo các tiêu chuẩn an toàn của các nhà sản xuất ô tô để có tiếng nói chung, từ đó yêu cầu nhà sản xuất thiết kế ghế phải an toàn với cả trẻ, hoặc kèm ghế trẻ em đạt chuẩn như một phụ kiện, thiết bị. Quy chuẩn của VN nhưng chắc chắn chúng ta phải tham khảo quy chuẩn an toàn chung của thế giới".

Lưu ý cần sớm triển khai thành công khâu kiểm định, BĐ Việt Nguyên đề nghị: "Ngoài tuyên truyền việc người dân mua ghế đúng chuẩn thì cơ quan chức năng cần kiên quyết xử lý những nơi sản xuất và bán ghế trẻ em không đảm bảo an toàn. Hiện nay các gia đình đang được chào mời đủ loại ghế trẻ em trên ô tô. Chỗ nào cũng khẳng định miệng là đạt chuẩn, như lạc vào ma trận".