Nâng cấp cho những nhân tố quen thuộc

Theo quy định của nội dung bóng đá nam SEA Games 34 năm 2027 và giải U.23 châu Á 2028, các cầu thủ tham dự 2 giải đấu nói trên phải sinh từ năm 2005 trở về sau (năm nay 21 tuổi). Vì thế, một loạt tuyển thủ U.23 Việt Nam vừa tham dự ASIAD 20 năm 2026, sẽ không còn cơ hội xuất hiện tại SEA Games và vòng loại giải U.23 châu Á trong năm tới.

Khuất Văn Khang (11) rất đa năng Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trong số những cầu thủ quá tuổi, có vài gương mặt xứng đáng được trao cơ hội ở đội tuyển Việt Nam, thi đấu giao hữu với các đội tuyển Đài Loan và Kyrgyzstan vào tháng 11 tới đây. Ở tuyến dưới, có trung vệ Phạm Lý Đức (23 tuổi, cao 1,82 m).

Đây là trung vệ có lối chơi mạnh mẽ, thi đấu quyết liệt trong các pha tranh chấp tay đôi. Điểm yếu của Lý Đức là kỹ thuật. Tuy nhiên, nếu so với một số trung vệ từng khoác áo đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 như Ngọc Bảo và Adou Minh, Lý Đức không hề kém. Lý Đức không nhất thiết phải đá chính ở đội tuyển Việt Nam. Anh có thể ngồi dự bị và được tung vào sân khi các trụ cột sa sút thể lực, khi HLV Kim Sang-sik cần thêm người khỏe để kèm người, cần có thêm cầu thủ mạnh mẽ để tranh chấp với các tiền đạo đối phương.

Thanh Nhàn (22) và Lý Đức (3) xứng đáng được thử nghiệm ở đội tuyển quốc gia Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Người tiếp theo là Khuất Văn Khang (23 tuổi). Đây là cầu thủ rất đa năng, anh có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau: tiền đạo cánh trái, tiền vệ cánh trái, hậu vệ cánh trái. Trong bối cảnh Cao Pendant Quang Vinh gây thất vọng ở FIFA ASEAN Cup 2026, Khuất Văn Khang có thể là sự bổ sung cần thiết cho vị trí chạy cánh trái của đội tuyển Việt Nam, là phương án dự phòng cho 2 cầu thủ đàn anh Nguyễn Văn Vĩ và Phan Tuấn Tài.

Bổ sung nhân sự cho những vị trí đang cần người nhất

Trên hàng tiền vệ, đội tuyển Việt Nam đang rất cần 1 tiền vệ trung tâm có kinh nghiệm thi đấu quốc. tế. HLV Kim Sang-sik từng thử nghiệm Minh Khoa, Tài Lộc, Hoàng Hên ở vị trí này tại ASEAN Cup và FIFA ASEAN Cup, nhưng chưa thành công. Sắp tới, Xuân Bắc có thể là gương mặt tiếp theo được thử nghiệm. Lợi thế của Xuân Bắc là anh quen thuộc với cách xây dựng nhân sự, cách xây dựng lối chơi của HLV Kim Sang-sik, nhờ khoảng thời gian dài làm việc chung với ông Kim ở đội tuyển U.23 Việt Nam. Xuân Bắc có thể trở thành phương án dự phòng cho Hoàng Đức, Quang Hải và Thành Long ở tuyến giữa.

Xuân Bắc (12) là sự bổ sung cần thiết ở vị trí tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Tương tự như thế là trường hợp của Phạm Minh Phúc (22 tuổi). Cầu thủ đang khoác áo CLB Công an Nhân dân đủ khả năng trở thành phương án dự phòng cho hậu vệ cánh phải Trương Tiến Anh. Minh Phúc có lối chơi gần giống với Tiến Anh nhất. Minh Phúc giàu tốc độ, giàu kỹ thuật, tham gia tấn công hiệu quả, tạt bóng và dứt điểm đều hay. Đây có lẽ là giải pháp nhân sự hợp lý mà HLV Kim Sang-sik tìm kiếm suốt thời gian qua, giúp "chia lửa" cho Trương Tiến Anh.

Còn trên hàng tiền đạo, Thanh Nhàn (23 tuổi) có thể đá thay vị trí tiền đạo cánh của Đình Bắc, mỗi khi Đình Bắc sa sút thể lực, bị treo giò, hoặc khi Đình Bắc được điều vào trung lộ đá trung phong. Nhàn đã từng vào sân từ ghế dự bị ở đội tuyển U.23 Việt Nam tại giải U.23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 năm 2025 và giải U.23 châu Á 2026. Mỗi lần vào sân ở hiệp 2 để thay Đình Bắc đá tiền đạo cánh, Thanh Nhàn đều chơi rất hay. Anh nhanh, khéo, có kỹ năng dứt điểm tốt. Thanh Nhàn chỉ thiếu kinh nghiệm khoác áo đội tuyển quốc gia. Thời gian tới, HLV Kim Sang-sik nên chăng trao cho Nhàn cơ hội để anh có kinh nghiệm trong màu áo đội tuyển Việt Nam.