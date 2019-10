Hạ viện Mỹ mở rộng điều tra Tổng thống Trump

“Tôi nghĩ rằng nhu cầu cao nhất là bảo vệ an ninh quốc gia và xem liệu Tổng thống Trump có gây tổn hại an ninh trong các cuộc trao đổi với lãnh đạo thế giới , đặc biệt là với Tổng thống Nga Vladimir Putin”, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Adam Schiff nói trên Đài NBC hôm qua.

Tờ The Washington Post cuối tuần rồi loan tin Nhà Trắng quyết định hạn chế tiếp cận với những tài liệu này sau vụ rò rỉ phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Trump trong cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Đại sứ Nga Sergei Kislyak hồi năm 2017. Theo đó, Tổng thống Trump đã tiết lộ thông tin mật về chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đồng thời nói không lo ngại về việc Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer sau đó nói nếu thông tin này chính xác thì cực kỳ nguy hại cho an ninh quốc gia và sự toàn vẹn của các cuộc bầu cử.