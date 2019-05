Tại sao Mỹ chưa thể mạnh tay ngay với Huawei?

Hôm 15.5, Bộ Thương mại Mỹ đưa Huawei và 68 chi nhánh ở 26 quốc gia vào một danh sách đen mà hậu quả là sẽ khiến tập đoàn này gặp khó khăn hơn trong việc sử dụng các linh kiện và công nghệ quan trọng từ Mỹ cho sản phẩm của mình.

Tuy nhiên, một nữ phát ngôn viên của Bộ Thương mại Mỹ hôm 17.5 cho hay bộ này đang xem xét ban hành một giấy phép tạm thời để "ngăn chặn sự gián đoạn của các hoạt động mạng và thiết bị hiện hữu”, theo Reuters.

Trên thực tế, Bộ Thương mại Mỹ sẽ cho phép Huawei mua sản phẩm Mỹ để tập đoàn này có thể hỗ trợ những khách hàng hiện hữu duy trì tính ổn định của mạng và thiết bị. Tuy nhiên, Huawei vẫn không được phép mua linh kiện và phụ tùng Mỹ để chế tạo sản phẩm mới.

Khả năng ban hành giấy phép tạm thời như trên cho thấy những thay đổi đối với chuỗi cung cấp của Huawei có thể dẫn tới những hậu quả tức thời, sâu rộng, ngoài ý muốn, theo Reuters.

Trong số 70 tỉ USD (hơn 1,6 triệu tỉ đồng) mà Huawei chi mua các thiết bị trong năm 2018, khoảng 11 tỉ USD dành mua sản phẩm của các công ty Mỹ như Qualcomm, Intel Corp và Micron Technology Inc. Nếu Bộ Thương mại Mỹ ban hành giấy phép tạm thời, các nhà cung cấp nước này vẫn cần một số giấy phép khác để làm ăn với Huawei, nhưng theo lời phát ngôn viên Bộ Thương mại, sẽ rất khó có được những giấy phép này.

Bộ Thương mại Mỹ đưa Huawei vào dành sách đen ngay sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh cấm sử dụng thiết bị từ những công ty “gây nguy cơ không thể chấp nhận cho an ninh quốc gia Mỹ hay an ninh và an toàn của người Mỹ”. Giới chuyên gia cho rằng sắc lệnh được đưa ra xuất phát từ quan ngại của Washington về mối đe dọa do thám từ Huawei