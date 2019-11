Trùng điệp dự luật Mỹ liên quan Biển Đông

Tàu tác chiến cận bờ (LCS) USS Gabrielle Giffords ở Biển Đông Ảnh: Hải quân Mỹ

Hãng Reuters ngày 22.11 đưa tin các tàu chiến Mỹ trong những ngày qua áp sát một đảo nhân tạo ở Trường Sa và đi qua quần đảo Hoàng Sa do Trung Quốc chiếm đóng phi pháp của VN. Cụ thể, phát ngôn viên Reann Mommsen của Hạm đội 7 thuộc hải quân Mỹ cho hay tàu tác chiến cận bờ (LCS) USS Gabrielle Giffords lớp Independence xuyên qua phạm vi 12 hải lý quanh đá Vành Khăn vào ngày 20.11. Kế tiếp vào ngày 21.11, tàu khu trục USS Wayne E.Meyer đi qua khu vực quần đảo Hoàng Sa, thách thức những giới hạn đối với việc qua lại vô hại trong khu vực.



“Các nhiệm vụ này dựa trên luật pháp và thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc ủng hộ các quyền, sự tự do và việc sử dụng hợp pháp vùng biển và vùng trời được đảm bảo cho mọi quốc gia”, bà Mommsen nhấn mạnh.



Một phát ngôn viên Chiến khu Nam Trung Quốc hôm qua cho biết phía Trung Quốc có theo dõi sự di chuyển của 2 tàu Mỹ. Cùng ngày, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Vương Nghị tại cuộc gặp với cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger phát biểu rằng giới chức hai bên nên gặp nhau để thúc đẩy sự phát triển mối quan hệ song phương, trong bối cảnh mâu thuẫn về thương mại và Biển Đông.

Khánh An