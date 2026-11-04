Thể thao Việt Nam hồi hộp chờ danh hiệu cao quý

Cúp chiến thắng là giải thưởng được mệnh danh "Oscar của thể thao VN" khi tôn vinh những cá nhân, tập thể tiêu biểu của thể thao VN đạt thành tích xuất sắc trong năm. Trong đó, với đầy ắp sự kiện thể thao trải dài từ trong nước đến châu lục và thế giới, năm 2026 sẽ chứng kiến cuộc đua ngang tài ngang sức giữa các VĐV cho những hạng mục cao quý.

Với thành công của nhiều cấp độ đội tuyển, bóng đá đóng góp nhiều cái tên nổi bật, như Đình Bắc (ứng viên cho hạng mục Nam VĐV của năm), HLV Kim Sang-sik (ứng viên hạng mục Chuyên gia nước ngoài của năm), hay đội tuyển VN và U.17 VN cho hạng mục Đội tuyển của năm.

Nữ võ sĩ quyền anh Nguyễn Thị Tâm - HCB ASIAD 20 - được đề cử hạng mục Nữ VĐV của năm ẢNH: ĐỘC LẬP

Các môn thể thao khác cũng hứa hẹn cuộc ganh đua quyết liệt. Hạng mục Nam VĐV của năm còn có Đinh Văn Tâm (wushu), Nguyễn Ngọc Thuân (bóng chuyền), Trần Minh Trí (cử tạ) và Tạ Ngọc Tường (điền kinh) được đề cử.

Hạng mục Nữ VĐV của năm đặc biệt khó đoán, khi quy tụ nhiều cái tên khẳng định được mình ở châu Á, như Trần Thị Ngọc Yến (cầu mây), Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Thị Diệu Ly (karate), Nguyễn Thị Tâm (quyền anh), Nguyễn Hồng Thái (canoeing)...

Các hạng mục tập thể ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật, như đội tuyển cầu mây nữ, đội hình kata nữ karate đều xuất sắc bảo vệ HCV ASIAD 2026, hay đội tuyển bóng chuyền nam VN với chức vô địch chặng hai SEA V.Cup.

"Hội đồng bình chọn sẽ thảo luận, phân tích kỹ lưỡng trên nhiều khía cạnh để chọn ra những gương mặt xứng đáng nhất, không chỉ vinh danh các cá nhân, tập thể xuất sắc, mà còn tạo ra động lực cho thể thao VN sau một năm nỗ lực vượt khó của cả thầy và trò", ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục TDTT VN, khẳng định.