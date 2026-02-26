Thể thao Việt Nam vào guồng quay mới

Bắn súng được xem là niềm hy vọng lớn nhất của thể thao VN ở ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9 tại Nhật Bản. Trước tết, Nguyễn Thùy Trang xuất sắc mang về cho đội tuyển bắn súng VN tấm HCV châu Á. Đây là động lực để cô cùng các đồng đội Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Dung nỗ lực tập luyện với mục tiêu cải thiện thành tích lẫn tâm lý để chinh phục các giải đấu quan trọng phía trước. Bên cạnh đó các xạ thủ nam như nhà ĐKVĐ ASIAD Phạm Quang Huy cũng trở lại guồng quay tập luyện với kỳ vọng lấy lại phong độ đỉnh cao.

Đội tiếp sức 4 x 400 m nữ điền kinh VN đặt mục tiêu cạnh tranh huy chương ở ASIAD 20 ẢNH: NHẬT THỊNH

Đội tuyển karate với 39 võ sĩ đã trở lại luyện tập. Với đông đảo tài năng, BHL đội tuyển karate sẽ rà soát, tuyển chọn những gương mặt có phong độ tốt nhất làm nhiệm vụ ở từng giải đấu phù hợp. Trước ASIAD 20, karate VN sẽ góp mặt tranh tài ở giải vô địch châu Á (tháng 6), tiếp đến là giải vô địch Đông Nam Á (tháng 7). Hoàng Thị Mỹ Tâm, Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Diệu Ly, Nguyễn Ngọc Trâm cùng các đồng đội gánh vác mục tiêu bảo vệ HCV ASIAD.

Các đội tuyển trọng điểm khác như điền kinh, bơi, bắn cung, cử tạ… cũng quay trở lại tập luyện sau những ngày nghỉ tết. Mục tiêu hàng đầu của từng tuyển thủ là nâng cao khả năng, cải thiện thành tích mà kết quả thi đấu ở các giải quốc tế phía trước là thước đo đánh giá chuẩn xác nhất.

Bên cạnh tập luyện, nhiều VĐV VN được tạo điều kiện xuất ngoại nhằm cọ xát, trui rèn bản lĩnh cũng như nâng cao vị thế của thể thao VN trên đấu trường quốc tế. Các tuyển thủ Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát, Vũ Thị Trang đang góp mặt ở giải cầu lông quốc tế Singapore. Cơ thủ Dương Quốc Hoàng (Hoàng Sao) vừa làm rạng danh billiards VN khi đoạt cúp vô địch giải Premier League Pool tại Mỹ. Anh tiếp tục ở lại Mỹ, cùng các đồng đội Phạm Phương Nam, Bùi Xuân Vàng tham dự giải vô địch đồng đội thế giới pool 10 bi.

Hôm qua 25.2 tại Trung Quốc, kỳ thủ số 1 VN Lại Lý Huynh cũng bước vào tranh tài vòng chung kết giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi. Là ĐKVĐ thế giới, Lại Lý Huynh là kỳ thủ duy nhất được đặc cách vào vòng chung kết, so tài với 15 cao thủ của làng cờ tướng Trung Quốc. Hôm nay tại Thái Lan, CLB VTV Bình Điền Long An là ĐKVĐ bóng chuyền VN chạm trán với CLB Supreme Chonburi ở trận tranh vé tham dự vòng chung kết giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á. Đây là cơ hội để Võ Thị Kim Thoa, Đặng Thị Kim Thanh, Lê Như Anh trui rèn trước khi cùng đội tuyển bóng chuyền nữ VN chinh phục các giải đấu quan trọng, nhất là tham vọng tiến sâu ở ASIAD 20. Cũng ở môn bóng chuyền, các tuyển thủ Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy xuất ngoại thi đấu ấn tượng ở giải bóng chuyền Nhật Bản, từ đó hứa hẹn giữ vững phong độ khi trở lại khoác áo đội tuyển bóng chuyền nữ VN.

Ngày 1.3 tới, 2 tuyển thủ điền kinh VN là Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa góp mặt tranh tài ở giải Tokyo Marathon. Đây là cơ hội quý cho 2 chân chạy dài hàng đầu VN kiểm tra thành tích. Đội tuyển điền kinh VN cũng chú trọng đầu tư mạnh mẽ cho nội dung 4 x 400 m nữ với 5 hạt giống là Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh và Lê Thị Tuyết Mai. Các VĐV này sẽ được tăng cường tập huấn, thi đấu quốc tế với mục tiêu cải thiện thành tích, từ đó nỗ lực đoạt huy chương tại ASIAD 20.