Cúp quốc gia: 400 khán giả được vào sân Hàng Đẫy nhưng không có bạn gái Tiến Dũng

Theo dự kiến ban đầu, sân Hàng Đẫy sẽ đóng cửa và trận bán kết Cúp quốc gia 2020 sẽ đá kín. Nhưng trong công văn ngày 15.9, đơn vị chủ quản của CLB Hà Nội cho biết: “Công ty cổ phần thể thao Hà Nội - T&T đã có văn bản gửi UBND TP.Hà Nội và Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, xin phép về việc cho một lượng khán giả (khoảng 300, 400 người vào sân bằng hình thức giấy mời) được dự khán trận đấu bán kết Cúp quốc gia, nhằm khích lệ tinh thần thi đấu của hai đội bóng.

Đáp lại nguyện vọng của CLB Hà Nội và sự mong mỏi của người hâm mộ, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội đồng ý với đề xuất trên và sẽ có công văn trả lời vào ngày 16.9.2020.

Công ty cổ phần thể thao Hà Nội T&T, BTC sân vận động Hàng Đẫy xin được thông báo với Công ty VPF và Ban Điều hành giải cho phép mở cửa cho khán giả vào sân theo số lượng đã được chấp thuận. Ban tổ chức cam kết tuân thủ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của VPF”.

Đội Hà Nội quyết tâm giành chiến thắng ẢNH: VY KHÁNH

Sau khi cân nhắc kỹ, Ban điều hành giải thuộc VPF đã hồi đáp như sau: “Đồng ý với đề xuất của CLB Hà Nội về việc thực hiện tổ chức trận đấu bán kết Cúp quốc gia giữa đội Hà Nội và TP.HCM với số lượng khán giả hạn chế.

Ban tổ chức trận đấu sân Hàng Đẫy thực hiện phân bổ, bố trí sắp xếp khán giả vào sân ngồi trên khu vực khán đài B phù hợp, đảm bảo đúng quy định an toàn phòng chống dịch Covid -19 về cự ly giãn cách, phối hợp chặt chẽ với giám sát trận đấu thực hiện nghiêm các nội dung theo hướng dẫn công tác phòng chống dịch Covid-19 . Không sắp xếp khán giả và các thành phần không có nhiệm vụ ngồi ở khu khán đài VIP và khu vực khác thuộc khán đài A".

HLV Park Hang-seo sẽ dự khán trận đấu này ẢNH: VY KHÁNH

Ban tổ chức sắp xếp, thống nhất thời gian mở cửa sân đón khán giả cho phù hợp; bố trí đủ lực lượng nhân sự phục vụ, đảm bảo công tác kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 tại trận đấu hiệu quả, nghiêm túc. Chủ động phương án bố trí sắp xếp lực lượng an ninh phù hợp trên các khu vực khán đài nhằm vừa kiểm soát, đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu, vừa đảm bảo kiểm soát, nhắc nhở việc tuân thủ quy định giãn cách, phòng chống dịch”.

Trong họp báo trước trận bán kết Cúp quốc gia, HLV Chung Hae-soung tiết lộ: “Đội TP.HCM sẽ cho ra mắt cặp tiền đạo người Costa Rica Jose Guillermo Ortiz và Ariel Rodriguez. Họ sẽ đem đến nhiều lợi thế dù chúng tôi thiếu vắng của Công Phượng, Huy Toàn. Đội Hà Nội cực mạnh nhưng chúng tôi sẽ thắng để đem đến niềm vui lớn cho người hâm mộ của chúng tôi. Tôi nói các học trò cứ thoải mái mà đá. Dùng 200% sức để đánh bại Hà Nội”.