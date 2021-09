Hà Nội hỗ trợ tối đa VFF tổ chức thành công trận tuyển Việt Nam gặp Úc

Dù đây là trận đấu không khán giả nhưng Ban tổ chức, trong đó có VFF dự kiến vẫn huy động lực lượng an ninh đông đảo nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đội khách và đội tuyển Việt Nam. Sẽ có một số lượng cảnh sát nhất định được nằm trong “bong bóng” khép kín để phục vụ toàn bộ quá trình di chuyển của hai đội trong thời gian trước, trong và sau trận đấu.

Do dịch bệnh Covid-19 đang diễn tiến phức tạp nên khâu y tế được VFF đặt lên hàng đầu. Trong công văn, lãnh đạo TP.Hà Nội yêu cầu các Sở Y tế, Sở Giao thông, Công an TP.Hà Nội, Q.Nam Từ Liêm (địa bàn của sân Mỹ Đình) phải có sự phối hợp chặt chẽ với VFF, để trận đấu diễn ra suôn sẻ.

Thầy Park và các thủ môn đội tuyển Việt Nam. Văn Lâm đã 2 năm không thi đấu trên sân Mỹ Đình ẢNH: VFF

Trận đấu diễn ra vào 19 giờ ngày 7.9 và một ngày trước trận, HLV Park Hang-seo sẽ họp báo (dự kiến cùng đội trưởng Quế Ngọc Hải) vào lúc 15 giờ 30 ngày 6.9 còn HLV đội Úc dự họp vào lúc 15 giờ. Điều đáng lưu ý là VFF sẽ không họp trực tiếp mà tiến hành họp báo online với số lượng phóng viên tham dự hạn chế, theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Về các quy định y tế khác, cả đội Úc và đội tuyển Việt Nam phải xét nghiệm PCR bắt buộc trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành và cho kết quả âm tính.

Sân Mỹ Đình sẽ vắng khán giả vào ngày 7.9 ẢNH: MINH TÚ

Như đã nói ở trên, dù đây là trận không khán giả nhưng AFC yêu cầu Ban tổ chức phải đặc biệt coi trọng vấn đề an ninh, an toàn. Lực lượng bảo vệ và nhân viên an ninh vẫn là một thành phần quan trọng của các hoạt động trong ngày diễn ra trận đấu giữa tuyển Việt Nam và đội Úc, đặc biệt liên quan đến việc kiểm soát ra vào sân Mỹ Đình cũng như các khu vực quan trọng trong phạm vi sân.

Các lực lượng này có nhiệm vụ giám sát an toàn t rong điều kiện hoạt động bình thường và khẩn cấp nếu xảy ra trên sân, ví dụ đảm bảo việc thoát hiểm không bị cản trở vào bất cứ thời điểm nào khi sân đang tổ chức trận đấu.

Tất cả cầu thủ và quan chức ngồi tại khu vực kỹ thuật phải tuân thủ các quy định về giữ khoảng cách y tế. VFF sẽ bổ sung chỗ ngồi trên khu vực quanh sân hoặc trên khán đài sân Mỹ Đình, với điều kiện có thể dễ dàng di chuyển các vị trí đó.

Thùng chứa thiết bị VAR hiện đang trong kho của VFF ẢNH: TUYẾT CHÍ