Khán giả Quảng Ninh vẫn được xem Lee Nguyễn thi đấu ở Cẩm Phả

Theo đó, UBND TP.Cẩm Phả sẽ cho phép người hâm mộ vào sân theo dõi trận đấu giữa Than Quảng Ninh - CLB TP.HCM.

Đón nhận thông tin này, nhiều người hâm mộ Quảng Ninh tỏ ra háo hức chờ đợi đến ngày thi đấu để tận mắt xem Lee Nguyễn, ngôi sao bên phía CLB TP.HCM.

Do ảnh hưởng của làn sóng dịch Covid-19 thứ 3 tại Việt Nam, suốt trong thời gian vừa qua các cầu thủ Than Quảng Ninh phải ăn tết ở đại bản doanh của CLB để đảm bảo an toàn, do Quảng Ninh là địa phương có ổ dịch lớn. Sau tết Nguyên đán , từ ngày 24.2, đội bóng đất mỏ đã hội quân và bước vào tập luyện trên SVĐ Cẩm Phả. Một số cầu thủ vắng mặt trong giai đoạn đầu như Xuân Tú, Hồng Quân, Nguyên Sa... đã có mặt để tham gia cùng các đồng đội.