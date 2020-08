Ông Park có vẻ phật ý khi được hỏi việc giảm thu nhập mùa Covid-19

*Xin ông nhận xét về chất lượng U.22 Việt Nam với 47 cầu thủ được triệu tập từ 18-28.8?

Lần tập trung thứ 2 có tới 47 cầu thủ vì một cầu thủ đã bị loại do chấn thương. Số ngày tập luyện cũng nhiều hơn so với lần đầu vào hồi tháng 7 (chỉ 2 ngày). Tôi và BHL đội U.22 không biết quá nhiều thông tin về các cầu thủ trẻ do họ ít hoặc rất ít được thi đấu tại V-League cũng như hạng Nhất . Vì thế, chúng tôi quyết định gọi số lượng đông nhất có thể, với 3 mục đích chính: Kiểm tra năng lực, tính cách, khả năng hòa nhập của cầu thủ. Một vài người được gọi, tôi không nắm kỹ lắm nên đợt tập trung này sẽ là cơ hội để tôi và các cộng sự kiểm chứng tất cả các phương diện của cầu thủ.