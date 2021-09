Than Quảng Ninh gặp khó, Hai Long có thể sát cánh cùng Văn Quyết, Quang Hải mùa 2022

Nhà tài trợ của CLB Than Quảng Ninh đã tuyên bố giải thể nên đội bóng đất mỏ đang đứng trước muôn vàn khó khăn, thậm chí có nguy cơ bị xóa sổ khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam, vì thế tương lai của Hai Long và các đồng đội đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Một số cầu thủ trụ cột, đàn anh của Hai Long đã nói lời chia tay CLB như Nghiêm Xuân Tú, Nguyễn Hải Huy, Mạc Hồng Quân, Dương Văn Khoa… Với trường hợp của Nguyễn Hai Long, anh đang còn hợp đồng đào tạo với đội Than Quảng Ninh và chưa ở dạng được phép tự do chuyển nhượng . Hai Long sinh năm 2000, chưa ký hợp đồng chuyên nghiệp với đội Than Quảng Ninh thì phải sau năm 25 tuổi mới được chuyển nhượng.