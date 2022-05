Thêm 11 loại thực phẩm giảm cân thực sự hiệu quả

Bài này sẽ giới thiệu tiếp 11 loại thực phẩm còn lại trong số 19 loại thực phẩm hàng đầu giúp giảm cân.

9. Thức uống giảm cân: Nước tinh khiết

Tiến sĩ Petersen nói: "Đúng, nó là một loại nước giải khát; nhưng nó xứng đáng được đưa vào danh sách này vì hầu hết người Mỹ cơ thể đều bị thiếu nước".

"Sẽ gần như không thể giảm cân khi bạn không tiêu thụ đủ nước sạch mỗi ngày. Chia đều 8 ly (mỗi ly 8 ounce, tức khoảng 236 ml) trong cả", tiến sĩ Petersen lưu ý.

10. Atiso

Huấn luyện viên Mazzucco cho biết: “Một bông atisô lớn (162g) có khoảng 76 calo, O mg cholesterol, và chứa nhiều kali và chất xơ.

"Vì phải mất nhiều thời gian để gọt vỏ và ăn atisô nên bạn sẽ ăn chậm hơn và cảm thấy no lâu hơn nhờ chất xơ.

Một phần thưởng cho bạn: Atisô được xếp hạng trong số các loại rau giàu chất chống oxy hóa nhất", huấn luyện viên Mazzucco lưu ý.

11. Ớt

Chuyên gia Spiewak nói: “Ớt có nhiều chất phytochemical được gọi là capsaicin (đây là chất tạo ra sức nóng của ớt). Capsaicin là một chất có thể ngăn chặn sự thèm ăn của bạn, dẫn đến việc hấp thụ ít calo hơn. Nó cũng có liên quan đến việc giảm chất béo trong dạ dày".

12. Cá tuyết

Huấn luyện viên Mazzucco cho biết: “Cá hồi thường được mọi người khen ngợi là loại cá ăn để giảm cân. Cá tuyết bị bỏ qua, vì nó là một nguồn protein tuyệt vời, cung cấp 16g trên mỗi 3 ounce nấu chín.

“Vitamin B giúp cơ thể bạn lấy năng lượng từ thức ăn, và cá tuyết có B12 và niacin. Chúng giúp hệ tiêu hóa và giảm cholesterol. Bạn có biết lượng calo của nó không? Một phi lê cá tuyết (231 gram) chỉ có 189 calo", huấn luyện viên Mazzucco nói thêm.

13. Dưa hấu

Huấn luyện viên Mazzucco nói: “Thật khó để đánh bại vị ngọt và sự sảng khoái mà bạn nhận được khi ăn dưa hấu. Một cốc dưa hấu chỉ có 46 calo. Mặc dù lượng đường trong mỗi cốc hơi cao với 9G/cốc, nhưng tất cả đều tự nhiên với chỉ số đường huyết thấp.

Điều này có nghĩa là thực phẩm này sẽ không làm tăng lượng đường trong máu của bạn giống như đường từ một thanh kẹo. Dưa hấu cũng có một axit amin gọi là citrulline có thể làm giảm mệt mỏi và tăng lưu lượng máu".

14. Hạt Chia

Chuyên gia Spiewak cho biết: “Hạt Chia có nhiều đặc tính tuyệt vời như tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa và tốc độ trao đổi chất, đồng thời chứa nhiều sắt và axit béo omega-3. Tất cả những đặc tính này có thể giúp bạn giảm cân!".





15. Ớt đỏ

Chuyên gia Spiewak cho biết: “Ớt đỏ chứa đầy vitamin C. Điều này rất quan trọng vì khi bạn căng thẳng hơn, bạn sẽ có mức cortisol cao. Điều này có thể dẫn đến việc tích trữ mỡ thừa trong cơ thể".

16. Thìa là (cumin)

Chuyên gia Punjabi-Gupta nói: “Thìa là là một loại gia vị thiết yếu trong nấu ăn của người Ấn Độ và là một thành phần quan trọng của bột cà ri và hỗn hợp gia vị. Nó được sử dụng hoặc rang khô và xay thành bột hoặc được chiên toàn bộ trong dầu ấm trong khi nấu ăn. Nó là một trong những loại thuốc tốt nhất cho tình trạng tiêu hóa chậm chạp ở Ayurveda.

Nó cũng giúp làm giảm khí và đốt cháy quá trình trao đổi chất. Thìa là có thể tăng mức cholesterol trong dạ dày của bạn và giúp giảm lượng đường trong máu của bạn.

Các nghiên cứu xác nhận rằng tiêu thụ thìa là xay giúp một số người đang cố gắng giảm cân".

17. Măng tây

Chuyên gia Spiewak nói: “Măng tây có hàm lượng calo thấp nhưng chứa đầy chất xơ! Điều này có nghĩa là bạn có thể ăn nhiều măng tây mà không hấp thụ nhiều calo. Măng tây cũng rất giàu chất xơ có liên quan đến việc giúp giảm cân.

Măng tây có chứa hóa chất asparagine, và nó là một alkaloid ảnh hưởng trực tiếp đến các tế bào và giúp phân hủy chất béo".

18. Giấm táo

Theo Mayo Clinic, không có quá nhiều nghiên cứu chứng minh giấm táo giúp bạn đốt cháy chất béo.

Tuy nhiên: “Nếu bạn cảm thấy quá trình chuyển hóa năng lượng của mình cần được hỗ trợ thêm, thì thực phẩm bổ sung như vitafusion Apple Cider Vinegar sinh tố gôm có thể là một giải pháp thay thế dễ dàng để bổ sung giấm táo và B-12 mà bạn có thể bị thiếu trong chế độ ăn kiêng”, chuyên gia Spiewak nói.

19. Nhiều loại gia vị

Tiến sĩ Petersen nói: “Hãy thêm gia vị cho cuộc sống của bạn với nhiều loại hương vị giúp món ăn của bạn trở nên thú vị hơn và thúc đẩy sự trao đổi chất của bạn.

Hạt tiêu đen, quế, ớt cayenne, nghệ, thìa là và gừng là một khởi đầu tốt và được biết đến để thúc đẩy sự trao đổi chất của bạn dẫn đến giảm cân. Gia vị đã được sử dụng trong nấu ăn và làm thuốc trong nhiều nền văn hóa bản địa trong nhiều thế kỷ”.

Theo chuyên gia Punjabi-Gupta, ẩm thực Ấn Độ có nguồn gốc từ khoa học Ayurvedic và gia vị đóng một vị trí rất quan trọng trong cách nấu ăn hằng ngày của người Ấn Độ.

"Các loại gia vị như nghệ, gừng, tiêu đen, thì là và thìa là hỗ trợ tiêu hóa tổng thể. Các nghiên cứu đã xác nhận rằng các loại gia vị có chứa nhiều thành phần hoạt tính sinh học tự nhiên có tác dụng giảm cân”, chuyên gia Punjabi-Gupta cho biết thêm, theo Eat This, Not That!