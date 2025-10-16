Thiết lập 6.000 cuộc hẹn thương mại giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế

Ngày 16.10, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Ngày hội Du lịch quốc tế Đà Nẵng lần thứ 2 chính thức khai mạc với quy mô mở rộng mang tầm quốc tế, mở ra gần 6.000 cuộc giao thương.

Sự kiện do Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng chủ trì, phối hợp cùng HorecFex Việt Nam tổ chức nhằm kiến tạo không gian kết nối giao thương mạnh mẽ, mở ra cơ hội kết nối - hợp tác chiến lược, góp phần thúc đẩy tăng trưởng khách và doanh thu bền vững.

Ngày hội Du lịch quốc tế Đà Nẵng năm 202 chủ đề “Vươn mình và bứt phá” thu hút hơn 300 đơn vị bán, 110 buyer quốc tế ẢNH: HOÀNG SƠN

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Tán Văn Vương, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng, cho biết trong 9 tháng đầu năm 2025, ngành du lịch thành phố đã nỗ lực và đạt được những kết quả ấn tượng, là điểm sáng của ngành kinh tế Đà Nẵng với hơn 14,4 triệu lượt khách lưu trú (tăng hơn 22% so với cùng kỳ).

Trong đó khách quốc tế đạt 5,8 triệu lượt (tăng trên 31%). Tổng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành đạt hơn 44.000 tỉ đồng (tăng 25%). Đà Nẵng cũng đạt được nhiều danh hiệu được quốc tế công nhận, như điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á; top 10 thành phố châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất, top 50 điểm đến có sức hấp dẫn du lịch trên toàn cầu, Hội An được xếp hạng thứ 6 trong 25 thành phố đẹp nhất thế giới năm 2025…

Ngày hội Du lịch quốc tế Đà Nẵng 2025 ghi nhận hơn 6.000 cuộc hẹn thương mại được thiết lập giữa các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế ẢNH: HOÀNG SƠN

Đây là tín hiệu tích cực thể hiện sức bật mạnh mẽ của du lịch thành phố sau hợp nhất, đồng thời cho thấy sự hấp dẫn ngày càng lớn đối với cả thị trường trong nước và quốc tế.

Ông Vương cho rằng, với chủ đề "Vươn mình và bứt phá", Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng năm 2025 được tổ chức lần thứ 2 là một sự kiện quan trọng trong chiến lược quảng bá điểm đến và nâng tầm thương hiệu du lịch thành phố.

"Đây không chỉ là một sự kiện xúc tiến đơn thuần mà còn là một điểm hẹn để Đà Nẵng khẳng định vị thế là trung tâm du lịch, hội nghị và sự kiện của khu vực và là cầu nối giao thương, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho doanh nghiệp, du khách và cộng đồng", ông Vương nói.

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho biết năm 2025 đánh dấu một bước phát triển vượt bậc của ngành du lịch Việt Nam, khi toàn ngành đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết 226 của Chính phủ với mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế.

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc ẢNH: HOÀNG SƠN

Trong bức tranh toàn cảnh ấy, Ngày hội Du lịch quốc tế Đà Nẵng 2025 chính là một điểm nhấn quan trọng, thể hiện quyết tâm, tinh thần sáng tạo và sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp du lịch Việt Nam.

Hiệp hội Du lịch Việt Nam đánh giá rất cao vai trò của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, với tinh thần chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo đã kết nối thành công hơn 120 người mua quốc tế, hơn 200 người mua trong nước và hơn 150 người bán, tạo nên một diễn đàn giao thương du lịch quy mô lớn, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của các đối tác, doanh nghiệp và truyền thông trong nước và quốc tế.

Diễn ra xuyên suốt 2 ngày 16 - 17.10, hoạt động này ghi nhận con số kỷ lục với hơn 6.000 cuộc hẹn thương mại được thiết lập giữa các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế, khẳng định sức hút và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch khu vực.

Đối tác nước ngoài tìm hiểu các thông tin du lịch trong nước ẢNH: HOÀNG SƠN

Với chủ đề "Vươn mình và bứt phá", sự kiện năm nay thu hút hơn 300 đơn vị bán, 110 buyer quốc tế đến từ các thị trường trọng điểm, như Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Ấn Độ, các nước CIS và Tây Âu, hơn 180 công ty lữ hành nội địa cùng gần 2.000 lượt khách tham dự là đại diện các công ty lữ hành, khách sạn, nhà hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ và hướng dẫn viên du lịch.

Sự kiện được kỳ vọng mang đến nhiều cơ hội hợp tác thiết thực, đồng thời trở thành cú hích quan trọng thúc đẩy giao thương, quảng bá điểm đến cho Đà Nẵng.