Thoát cảnh 'cầu chờ đường', cầu Sơn Mùa tăng tốc về đích cuối năm

Ngày 21.7, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư dự án cầu Sơn Mùa và đường dẫn 2 đầu cầu) cho biết, sau thời gian chờ mặt bằng để triển khai thi công dự án, từ ngày 1.6 đến nay, nhà thầu đã tăng tốc thi công nhiều hạng mục quan trọng, đưa giá trị khối lượng thực hiện đạt khoảng 70%.

Thi công cống hộp 3H tại dự án cầu Sơn Mùa và đường dẫn 2 đầu cầu ẢNH: HẢI PHONG

Cụ thể, phần cầu chính đã hoàn thành. Hiện đơn vị thi công đang tập trung triển khai các hạng mục còn lại gồm cống hộp 3H (4,5 x 4 m), tường chắn mố M1, tường chắn bên trái tuyến; thi công nền, mặt đường 2 đầu cầu, hệ thống thoát nước dọc bên trái tuyến.

Trước đó, đầu tháng 4, Thanh Niên đã phản ánh tại công trường cầu Sơn Mùa, phần cầu chính gần như đã hoàn thiện nhưng đường dẫn 2 đầu cầu, đặc biệt phía xã Sơn Tây, vẫn chưa thể triển khai đồng bộ vì chưa có mặt bằng, tạo nên nghịch lý "cầu chờ đường".

Theo kế hoạch, công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thành trong tháng 9.2026 để bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho nhà thầu tổ chức thi công đồng loạt.

Công nhân đang cột sắt để chuẩn bị đổ bê tông ẢNH: HẢI PHONG

Thời hạn 31.8 sẽ hoàn thành các hạng mục gồm cống hộp 3H, tường chắn mố M1, tường chắn bên trái tuyến và việc di dời hệ thống điện hạ thế 0,4 kV cùng hệ thống điện chiếu sáng. Đến cuối tháng 9, đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành 50% khối lượng đắp nền đường, 50% khối lượng tường chắn bên phải tuyến dài hơn 65 m và hoàn thành toàn bộ mương hộp B400 bên phải tuyến.

Sau khi được bàn giao đầy đủ mặt bằng trong tháng 9, nhà thầu sẽ tập trung thi công toàn bộ phần việc còn lại trong tháng 10 và 11. Các hạng mục gồm phần tường chắn còn lại, nền đường, mặt đường và các công trình phụ trợ sẽ được hoàn thiện để tổ chức nghiệm thu.

Theo kế hoạch, công trình sẽ được nghiệm thu hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng vào ngày 25.12.

Sau khi được bàn giao đầy đủ mặt bằng trong tháng 9, nhà thầu sẽ tập trung thi công toàn bộ phần việc còn lại trong tháng 10 và 11 ẢNH: HẢI PHONG

Sau khi UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 19.1.2026 phê duyệt điều chỉnh dự án, Ban Quản lý dự án đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ pháp lý để lập phương án bồi thường.

Theo chủ đầu tư dự án, ngày 17.6, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND xã Sơn Tây xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, các chính sách hỗ trợ ổn định đời sống, đào tạo nghề và chuyển đổi việc làm đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để công trình về đích đúng thời hạn ẢNH: HẢI PHONG

Dự án cầu Sơn Mùa và đường dẫn 2 đầu cầu, ảnh chụp tháng 4.2026 ẢNH: HẢI PHONG

Liên quan đến tình trạng chậm trễ thi công mà Thanh Niên đã ghi nhận, ông Phan Thanh Lanh, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt (đơn vị thi công), cho biết việc chưa có mặt bằng "sạch" khiến đơn vị gặp nhiều khó khăn. Máy móc, thiết bị phải "án binh bất động" trong thời gian dài, kéo theo chi phí quản lý tăng cao. Nếu di dời thiết bị về lại, doanh nghiệp cũng phát sinh chi phí lớn do quãng đường vận chuyển xa, địa hình phức tạp.