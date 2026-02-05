Thời điểm mà dường như ai cũng ra đường...

Người ra đường để mưu sinh, người đi mua sắm, nhóm lại tranh thủ xúng xính áo dài vui chơi và chụp vài bộ hình đón tết… Không khí những ngày cuối năm ở thành phố năng động này cũng vì thế càng nhộn nhịp và bận rộn hơn.

Dịp cận tết các tuyến đường lúc nào cũng đông nghịt người ẢNH: NỮ VƯƠNG

Tranh thủ kiếm tiền

Khoảng 7 giờ tối một ngày gần cuối năm âm lịch, đặt chuyến xe ôm công nghệ từ một hẻm ở đường Man Thiện (TP.Thủ Đức cũ) đến P.Sài Gòn (trung tâm Q.1 cũ), tài xế đón tôi là Nguyễn Văn Thanh (34 tuổi, ngụ Q.8 cũ). Vừa ngồi lên xe, anh Thanh hỏi: "Chị có biết đường nào đi tắt ra xa lộ để tránh kẹt xe không?". Ngạc nhiên vì sao tài xế lại hỏi đường khách, tôi thắc mắc thì anh nói: "Mình không rành đường ở khu vực này, do cũng không thường xuyên chạy xe công nghệ".

Suốt đoạn đường gần 15 km, trò chuyện cùng anh Thanh mới biết vì gánh nặng chi phí dịp cuối năm nên cứ mỗi ngày sau giờ làm ở công ty, anh ra đường chạy xe công nghệ.

"Khoảng 5 giờ chiều rời công ty là mình bật ứng dụng lên để chạy xe. Tranh thủ chạy khoảng 3 tiếng đồng hồ, đến 8 giờ tối mình về nhà phụ vợ làm hàng gia công. Mình tranh thủ kiếm được thêm khoản nào thì cũng đỡ khoản đó", tài xế này nói.

Cứ mỗi ngày như vậy, tranh thủ 3 tiếng đồng hồ sau giờ tan tầm, anh Thanh kiếm được trung bình từ 180.000 đồng đến hơn 200.000 đồng. "Dịp cuối năm, các đơn hàng cần giao cũng nhiều, nên mình vừa chạy xe công nghệ, vừa nhận thêm giao hàng", anh Thanh kể.

Sau cuốc xe đưa tôi đến trung tâm Q.1 cũ, anh Thanh cho biết ráng chạy thêm vài chuyến nữa vì dịp cuối năm đường đông, đi không được nhiều cuốc nên chưa đủ KPI thu nhập anh tự đặt ra của ngày hôm đó.

Thảo Tiên tranh thủ bán hàng những ngày cuối năm ở đường mai Nhà văn hóa Thanh niên ẢNH: NỮ VƯƠNG

Dường như vào dịp cuối năm, nhiều người trẻ cũng có tâm lý chung giống anh Thanh, đều cố gắng và tranh thủ từng chút để kiếm thêm được khoản nào hay khoản đó.

Tại một gian hàng bán đồ gốm và thủ công mỹ nghệ ở Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, Trương Vương Thảo Tiên (27 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức cũ) đang say sưa giới thiệu và mời chào khách mua hàng.

Ở ngoài quê (Ninh Thuận cũ) chỉ có một mình mẹ già, cuối năm Tiên cũng muốn về sớm để phụ dọn dẹp nhà cửa và sắm sửa đón tết, nhưng lịch học vẫn còn một tuần nữa (Tiên đang học liên thông ngành ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) nên cô tranh thủ ra đường mai ở Nhà văn hóa Thanh niên để bán hàng cho chị chủ.

Tiên cho biết thường dịp cuối năm tiền công sẽ cao hơn ngày thường, lượng khách cũng nhiều hơn nên thu nhập vì thế cũng tăng. "Một phần vì muốn giúp chị chủ những ngày cuối năm, một phần cũng có thêm thu nhập để trang trải dịp tết nên mình bán hàng ở đây đến khoảng 26 tháng chạp thì xin về quê", Tiên nói.

Bạn trẻ ra đường, mua sắm dịp cuối năm ẢNH: NỮ VƯƠNG

Tiên cũng nói thêm, hiện tại lượng khách đến đường mai chưa đông như các năm trước. Khách chưa đông đồng nghĩa với doanh số bán được mỗi ngày sẽ không cao, mà thù lao bán hàng mỗi ngày lại quyết định bởi doanh số.

"Những năm trước vào thời điểm này, bán hàng không kịp ăn uống, vì khách hỏi mua sản phẩm rất nhiều. Đặc biệt, khách Tây rất thích những mặt hàng đồ gốm và thủ công mỹ nghệ của VN. Nhưng năm nay khách khá ít, một phần mình nghĩ hiện nay giới trẻ chuộng chụp ảnh áo dài với các công trình kiến trúc hoặc chụp ở chùa nhiều hơn nên cũng làm vơi bớt một lượng khách đáng kể đến với đường mai; một phần vì kinh tế năm rồi khó khăn, thiên tai ảnh hưởng nên khách cũng không mua sắm nhiều", Tiên chia sẻ.

Vừa kiếm tiền, vừa thỏa niềm vui dịp tết đến xuân về

Cuối năm, kinh tế luôn được đặt lên hàng đầu. Nhưng cũng có những bạn trẻ chọn ra đường mưu sinh vì muốn hòa mình vào nhịp sống những ngày cuối năm; ở đó các bạn tìm thấy được niềm vui và sự rạo rực của ngày xuân đang đến rất gần.

Khách Tây cũng xuống phố du xuân ẢNH: NỮ VƯƠNG

Trong đó, những ông, bà đồ trẻ cứ dịp cuối năm là bày mực tàu giấy đỏ "trên phố đông người qua" dọc mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai (P.Sài Gòn)…

Với "quả đầu" nhuộm hồng nổi bật, ông đồ trẻ Võ Tuấn Xuân Thành (27 tuổi) gây ấn tượng mạnh ở phố ông đồ năm nay. Đây là năm thứ 12 Xuân Thành góp mặt tại phố ông đồ. Chàng trai cho biết mỗi năm đến phố ông đồ là một "quả đầu" với màu sắc khác nhau, có lẽ vì thế mà gian hàng của ông đồ trẻ này luôn rất thu hút.

Dù ở TP.Vũng Tàu (cũ) nhưng cứ tết đến xuân về là Xuân Thành lại khăn gói lên phố ông đồ để "định cư" khoảng nửa tháng. Với Thành, đó vừa là niềm vui, vừa thỏa mãn đam mê và cũng để tranh thủ kiếm thêm thu nhập.

"Mình nghĩ không có nơi nào vui bằng phố ông đồ, ngoài việc là địa điểm du lịch, phố ông đồ còn là nơi để kết nối văn hóa. Nếu không có phố này thì tết ở TP.HCM có lẽ sẽ giảm đi một nửa sự háo hức. Nếu mỗi dịp tết đến xuân về mà không ra đây ngồi sẽ rất buồn, nên mình quyết định những ngày cuối năm vẫn ở đây dù sáng sớm, trưa nắng hay tối muộn, chỉ để đem lại niềm vui cho chính mình và mọi người", ông đồ trẻ bày tỏ và cho biết thêm: "Bên cạnh đó, nếu mình bán được nhiều sản phẩm, bán tốt thì sẽ có năng lượng hơn, cũng như có nguồn thu nhập để duy trì tiếp".

Ông đồ Xuân Thành ra phố cho chữ ẢNH: NỮ VƯƠNG

Một điểm rất đặc biệt ở phố ông đồ là các gian hàng ông đồ trẻ lúc nào cũng thu hút rất đông khách. Xuân Thành cho biết ưu điểm lớn nhất của người trẻ theo loại hình thư pháp là sự tiếp cận nhanh với công nghệ thông tin và cập nhật được xu hướng. "Người trẻ càng có tư duy tốt hơn và được đào tạo chính quy, như bản thân mình tốt nghiệp Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM. Được đào tạo bài bản và tư duy của người trẻ sẽ làm thư pháp trở nên hiện đại, tiếp cận được với đông đảo người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiện nay. Nếu không có sự học hỏi từ mạng xã hội thì sẽ không thể tư duy, tìm ra được cái mới cho bộ môn này. Mình nghĩ, suy cho cùng lưu giữ nét truyền thống nhưng phải làm mới thì mới sống được với nhịp sống hiện đại bây giờ", Xuân Thành bày tỏ.

Bạn trẻ xuống phố, du xuân chụp hình dịp cuối năm ẢNH: NỮ VƯƠNG

Lại có những bạn trẻ vừa đi chụp hình vui chơi dịp cuối năm, vừa có thể kiếm được tiền. Nguyễn Thị Hoài Ân (25 tuổi, ngụ P.Bình Dương, TP.HCM) tranh thủ ngay từ ngày đầu đường mai và phố ông đồ ở Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM vừa mở cửa, cả đại gia đình của Ân gồm 9 người (bố mẹ, anh chị em và cháu) cùng đến chụp hình. Ân háo hức khoe: "Mình tranh thủ đi sớm một phần để đỡ chen chúc, có được ảnh đẹp; một phần cũng vì mình có xây dựng kênh YouTube và TikTok được hơn 3 năm nay nên quay về làm clip giới thiệu địa điểm chụp hình ấn tượng này. Mấy năm trước, các clip về đường mai của mình đều có rất nhiều lượt xem".

Sau khi chụp được kha khá hình ưng ý để đưa vào bộ sưu tập "ảnh tết" năm nay, và cũng quay được các clip mà theo Ân chắc sẽ "hốt" view, đại gia đình dẫn nhau đi mua sắm. "Một công đôi việc, nói chung dịp cuối năm ai cũng bận rộn, nên tranh thủ để hoàn tất mọi việc rồi đón tết", Ân nói.