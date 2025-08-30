Thời điểm nào trong ngày là tốt nhất để uống nước hạt chia?

Hạt chia chứa hàm lượng chất xơ dồi dào, giàu protein, omega 3 và chất chống oxy hóa, theo trang sức khỏe HealthShots (Ấn Độ).

Một trong những cách đơn giản và phổ biến nhất để sử dụng hạt chia là ngâm trong nước để tạo thành một loại thức uống vừa giải khát vừa hỗ trợ sức khỏe.

Nước hạt chia không chỉ giúp tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ hệ tiêu hóa mà còn mang lại nguồn năng lượng bền vững cho cơ thể.

Buổi sáng

Theo bà Archana Batra, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, uống nước hạt chia vào buổi sáng, đặc biệt khi bụng đang rỗng, là cách tốt nhất để tận dụng lợi ích của loại hạt này.

Sau một đêm dài, cơ thể thường thiếu nước và cần một sự khởi động nhẹ nhàng để thúc đẩy trao đổi chất.

Nước hạt chia khi được uống vào buổi sáng sẽ giúp bù nước, đồng thời kích hoạt quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ hơn, tạo nền tảng cho một ngày làm việc hiệu quả và lành mạnh.

Nhờ chứa nhiều chất xơ hòa tan, hạt chia khi gặp nước sẽ nở ra, tạo cảm giác no lâu và hạn chế cơn thèm ăn. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người đang muốn kiểm soát cân nặng.

Việc duy trì cảm giác no vào buổi sáng giúp giảm bớt tình trạng ăn vặt giữa buổi, đồng thời hỗ trợ quá trình giảm cân một cách tự nhiên mà không gây cảm giác đói hay thiếu thốn năng lượng.

Không chỉ giúp kiểm soát cân nặng, nước hạt chia còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động nhịp nhàng hơn.

Lớp gel hình thành từ chất xơ hòa tan có tác dụng làm chậm quá trình tiêu hóa, nhờ đó năng lượng được giải phóng ổn định thay vì tăng vọt rồi sụt giảm nhanh chóng.

Trước khi tập thể dục

Thời điểm trước khi tập luyện cũng được xem là lý tưởng để uống nước hạt chia. Sự kết hợp giữa protein, chất xơ và chất béo lành mạnh trong hạt chia cung cấp nguồn năng lượng bền bỉ cho cơ thể.

Bà Archana Batra nhấn mạnh rằng uống nước hạt chia trước khi tập có thể giúp người tập duy trì sức bền, thực hiện các bài vận động với trạng thái ổn định và hạn chế tình trạng kiệt sức.

Thức uống này cũng có tác dụng hạn chế cảm giác đói, nhờ đó người tập không bị xao nhãng trong suốt quá trình rèn luyện.

Thời điểm không nên uống hạt chia

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, không phải thời điểm nào uống nước hạt chia cũng tốt cho cơ thể.

Theo bà Archana Batra, uống vào cuối ngày, đặc biệt ngay trước giờ ngủ, có thể gây ra những tác động không mong muốn.

Do hàm lượng chất xơ cao, hạt chia khi tiêu hóa sẽ tạo ra nhiều hoạt động trong đường ruột, có thể dẫn đến đầy hơi, chướng bụng hoặc khó chịu.

Những triệu chứng này khiến cơ thể khó đi vào giấc ngủ sâu và có thể làm gián đoạn chất lượng giấc ngủ.

Một thời điểm khác cũng nên hạn chế là ngay trước các bữa ăn chính. Khi hạt chia nở trong dạ dày, cảm giác no đến sớm sẽ khiến cơ thể không còn nhu cầu ăn nhiều.

Điều này nghe có vẻ tốt nhưng thực tế lại cản trở việc ăn uống cân đối và hấp thụ các chất dinh dưỡng cần thiết từ bữa ăn chính.