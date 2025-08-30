Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thời điểm nào trong ngày là tốt nhất để uống nước hạt chia?

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
30/08/2025 00:08 GMT+7

Hạt chia được coi là một trong những siêu thực phẩm giàu dinh dưỡng và ngày càng được nhiều người ưa chuộng.

Hạt chia chứa hàm lượng chất xơ dồi dào, giàu protein, omega 3 và chất chống oxy hóa, theo trang sức khỏe HealthShots (Ấn Độ).

Một trong những cách đơn giản và phổ biến nhất để sử dụng hạt chia là ngâm trong nước để tạo thành một loại thức uống vừa giải khát vừa hỗ trợ sức khỏe.

Nước hạt chia không chỉ giúp tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ hệ tiêu hóa mà còn mang lại nguồn năng lượng bền vững cho cơ thể.

Thời điểm nào trong ngày là tốt nhất để uống nước hạt chia? - Ảnh 1.

Hạt chia chứa hàm lượng chất xơ dồi dào, giàu protein, omega 3 và chất chống oxy hóa

Ảnh: AI

Buổi sáng

Theo bà Archana Batra, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, uống nước hạt chia vào buổi sáng, đặc biệt khi bụng đang rỗng, là cách tốt nhất để tận dụng lợi ích của loại hạt này.

Sau một đêm dài, cơ thể thường thiếu nước và cần một sự khởi động nhẹ nhàng để thúc đẩy trao đổi chất.

Nước hạt chia khi được uống vào buổi sáng sẽ giúp bù nước, đồng thời kích hoạt quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ hơn, tạo nền tảng cho một ngày làm việc hiệu quả và lành mạnh.

Nhờ chứa nhiều chất xơ hòa tan, hạt chia khi gặp nước sẽ nở ra, tạo cảm giác no lâu và hạn chế cơn thèm ăn. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người đang muốn kiểm soát cân nặng.

Việc duy trì cảm giác no vào buổi sáng giúp giảm bớt tình trạng ăn vặt giữa buổi, đồng thời hỗ trợ quá trình giảm cân một cách tự nhiên mà không gây cảm giác đói hay thiếu thốn năng lượng.

Không chỉ giúp kiểm soát cân nặng, nước hạt chia còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động nhịp nhàng hơn.

Lớp gel hình thành từ chất xơ hòa tan có tác dụng làm chậm quá trình tiêu hóa, nhờ đó năng lượng được giải phóng ổn định thay vì tăng vọt rồi sụt giảm nhanh chóng.

Trước khi tập thể dục

Thời điểm trước khi tập luyện cũng được xem là lý tưởng để uống nước hạt chia. Sự kết hợp giữa protein, chất xơ và chất béo lành mạnh trong hạt chia cung cấp nguồn năng lượng bền bỉ cho cơ thể.

Bà Archana Batra nhấn mạnh rằng uống nước hạt chia trước khi tập có thể giúp người tập duy trì sức bền, thực hiện các bài vận động với trạng thái ổn định và hạn chế tình trạng kiệt sức.

Thức uống này cũng có tác dụng hạn chế cảm giác đói, nhờ đó người tập không bị xao nhãng trong suốt quá trình rèn luyện.

Thời điểm không nên uống hạt chia

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, không phải thời điểm nào uống nước hạt chia cũng tốt cho cơ thể.

Theo bà Archana Batra, uống vào cuối ngày, đặc biệt ngay trước giờ ngủ, có thể gây ra những tác động không mong muốn.

Do hàm lượng chất xơ cao, hạt chia khi tiêu hóa sẽ tạo ra nhiều hoạt động trong đường ruột, có thể dẫn đến đầy hơi, chướng bụng hoặc khó chịu.

Những triệu chứng này khiến cơ thể khó đi vào giấc ngủ sâu và có thể làm gián đoạn chất lượng giấc ngủ.

Một thời điểm khác cũng nên hạn chế là ngay trước các bữa ăn chính. Khi hạt chia nở trong dạ dày, cảm giác no đến sớm sẽ khiến cơ thể không còn nhu cầu ăn nhiều.

Điều này nghe có vẻ tốt nhưng thực tế lại cản trở việc ăn uống cân đối và hấp thụ các chất dinh dưỡng cần thiết từ bữa ăn chính.

Tin liên quan

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Hạt chia ngâm nước dừa, lợi ích bất ngờ

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Hạt chia ngâm nước dừa, lợi ích bất ngờ

'Uống hạt chia ngâm nước dừa mỗi sáng không chỉ giúp giảm cân, cải thiện hệ tiêu hóa mà còn giảm cholesterol và nhiều lợi ích khác'. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này!

Khám phá thêm chủ đề

hạt chia thời điểm uống nước hạt chia Chất xơ Chất béo giảm cân dinh dưỡng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận