Thói quen ăn uống này có thể giúp bạn ngủ ngon hơn

Mặc dù đây là tất cả các mẹo hữu ích với khoa học hợp lệ đằng sau chúng, nhưng bạn có thể thấy rằng chỉ riêng chúng là chưa đủ.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sự thay đổi khác để giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ của mình, hãy xem xét các loại thực phẩm bạn ăn.

Mặc dù chúng ta đã biết từ lâu rằng các lựa chọn chế độ ăn uống có liên quan đến chất lượng giấc ngủ, nhưng nghiên cứu mới phát hiện ra rằng một thói quen ăn uống cụ thể, theo chế độ ăn Địa Trung Hải, đặc biệt có thể giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn và ngủ suốt đêm.

Nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí của Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng, đã xem xét 20 nghiên cứu trước đây được công bố từ năm 1975 đến năm 2021 để so sánh thành phần chế độ ăn uống với chất lượng giấc ngủ.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh chế độ ăn Địa Trung Hải là chế độ ăn chứa những phẩm chất chính liên quan đến chất lượng giấc ngủ tốt hơn.

"Có vẻ như những người ăn nhiều chất xơ hơn, chất béo lành mạnh hơn (chẳng hạn như chất béo không bão hòa đa), trái cây và rau quả giàu serotonin và melatonin, và các chất dinh dưỡng chống viêm (như chất chống oxy hóa, axit béo omega-3) có giấc ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, cần có nhiều nghiên cứu hơn để giải thích điều gì thúc đẩy các mối liên hệ này", tác giả nghiên cứu Katherine Wilson nói với Eat This, Not That!





Tác giả Wilson cho biết thêm rằng một loạt thói quen khác, bao gồm hạn chế lượng caffeine và hạn chế sử dụng màn hình (điện thoại, laptop…), cũng có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và nó thay đổi theo từng người, "gần giống như dấu vân tay của bạn".

Ngay cả khi nói đến các lựa chọn chế độ ăn uống của bạn, bạn cũng nên có một cái nhìn 360 độ hơn.

Vì vậy, nếu một thay đổi thói quen cụ thể không hiệu quả với bạn, bạn nên thử một số cách khác cho đến khi bạn tìm thấy thói quen phù hợp nhất với mình.

"Một điều mà nhiều người khó hiểu về mối liên hệ giữa thức ăn và giấc ngủ là dữ liệu hiện có cho thấy rằng nó ít về các loại thực phẩm cụ thể và nhiều hơn về cách ăn uống tổng thể", Michael A. Grandner, tiến sĩ, tác giả của Sleep and Health cho biết.

"Tổng hợp lại, bằng chứng cho thấy rằng các mô hình ăn uống lành mạnh tổng thể, đặc biệt là những chế độ cung cấp đủ dinh dưỡng cân bằng với hầu hết lượng calo tập trung nhiều hơn vào giữa ngày, có thể có lợi hơn cho sức khỏe giấc ngủ”, tiến sĩ Grandner cho biết thêm, theo Eat This, Not That!