39 người chết trong container: Anh chuyển VN 4 bộ hồ sơ để xác định nhân thân

Liên quan đến vụ việc 39 người chết trong container đông lạnh tại Anh, sáng 28.10, bên hành lang Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết tới nay cơ quan chức năng của Anh đã chuyển cho phía Việt Nam hồ sơ 4 trường hợp trong số 39 nạn nhân để xác minh.

Vụ 39 thi thể trong container ở Anh: một gia đình ở Hà Tĩnh nghi con gái là nạn nhân

Theo Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, với những nghi ngờ về khả năng có nhiều nạn nhân người Việt Nam trong số 39 người chết trong xe container tại Anh , Bộ Ngoại giao đã giao Đại sứ quán Việt Nam tại Anh túc trực ở hiện trường, bám sát hoạt động của cảnh sát hạt Essex (ngoại thành London) để chờ đợi thông tin. Đến ngày 28.10, dù chưa xác định được danh tính các nạn nhân, nhưng phía Anh đã chuyển hồ sơ 4 nạn nhân đầu tiên được lập cho phía Việt Nam để chắp nối các thông tin, nhằm xác định nhân thân mỗi trường hợp.

Cần nhiều thời gian để xác minh

Ông Sơn cũng nhấn mạnh việc cảnh sát Anh sẽ cần nhiều thời gian để định danh các nạn nhân vì họ không chấp nhận nhận diện qua hình ảnh mà phải dựa trên kết quả xét nghiệm ADN . Theo kế hoạch, mỗi ngày cảnh sát Anh sẽ hoàn thành hồ sơ cho 5 - 6 trường hợp. “Chuyển hồ sơ 4 trường hợp đầu tiên cho phía Việt Nam có nghĩa là phía bạn cũng có nghi ngờ về nguồn gốc các nạn nhân nên phải phối hợp trao đổi giữa hai bên để xác minh cụ thể”, Thứ trưởng Sơn nói.

Chiều cùng ngày, Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward cho biết ông đã có cuộc gặp với Bộ Công an để “thảo luận về thảm kịch mới xảy ra gần đây tại Essex”, nơi 39 thi thể đã được tìm thấy trong thùng xe container.

Tại thông cáo được phát đi, Đại sứ Anh Gareth Ward cũng nhấn mạnh “vẫn chưa có thông tin chính xác về việc những người này là ai và họ đến từ đâu”, “nhưng dù bất kể quốc tịch của họ là gì, chúng tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và người thân của họ”.

Đại sứ Anh cho hay đã thảo luận với Bộ Công an về cách hai chính phủ có thể hợp tác chặt chẽ hơn trong quá trình xác định danh tính nạn nhân. “Như cảnh sát Anh đã giải thích với người đồng cấp của tôi - Đại sứ Việt Nam tại London, quá trình xác minh này sẽ mất nhiều thời gian nhằm đảm bảo nhân phẩm của các nạn nhân và sự chính xác trong quy trình giám định pháp y, đồng thời bảo mật thông tin cho cuộc điều tra vẫn còn đang tiếp diễn”, thông báo của Đại sứ Ward nêu, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục hợp tác để nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của nạn mua bán người, để truy tố những kẻ tội phạm liên quan, và để bảo vệ những người dễ bị tổn thương.

Cũng trong hôm qua, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Bộ trưởng Nội vụ đến văn phòng hội đồng chính quyền vùng Thurrock, nơi chiếc container được tìm thấy, để viết lời chia buồn và đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân, theo BBC.

Hỗ trợ các gia đình nghi có con gặp nạn tại Anh

Ngày 28.10, Sở Ngoại vụ Nghệ An đã phát văn bản hỏa tốc đề nghị UBND các huyện, thị hướng dẫn các gia đình nghi có con gặp nạn tại Anh làm đơn trình báo và cung cấp các thông tin, hình ảnh thân nhân cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ. UBND tỉnh Nghệ An cũng có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, xác minh, nắm bắt tình hình về công dân của tỉnh có liên quan đến vụ 39 người chết tại Anh và sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là người Nghệ An.

Ông Nguyễn Hải Dương Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An, cho biết đến chiều 28.10, cơ quan này đã nhận được văn bản của H.Nghi Lộc và H.Diễn Châu đề nghị xác nhận danh tính 7 người bị mất liên lạc , trong đó H.Diễn Châu có 6 người và H.Nghi Lộc 1 người. Trong khi đó, theo thông tin PV Thanh Niên có được thì tại Nghệ An đã có 14 gia đình bị mất liên lạc với người thân nhiều ngày qua, khi những người này vượt biên từ Pháp sang Anh.

Ngày 28.10, đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa cử cán bộ về 8 gia đình ở H.Can Lộc và 1 gia đình ở TX.Hồng Lĩnh trình báo có con mất tích khi đang trên đường sang Anh để nắm bắt và ghi thông tin, nhằm hỗ trợ cho việc đối chiếu khi có kết quả xác định danh tính của 39 người chết cóng trong thùng xe container. Việc nắm bắt thông tin cũng sẽ giúp công an có thêm căn cứ để tiến hành điều tra xem có dấu hiệu của việc tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài trái phép hay không.

Cùng ngày, một lãnh đạo UBND H.Nghi Xuân (Hà Tĩnh), cho hay vào ngày 27.10, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã về xác minh trường hợp em N.H.H (15 tuổi, ngụ thôn Bắc Sơn, xã Cương Gián, H.Nghi Xuân) trước thông tin người thân ở Anh báo tin em này mất tích khi trên đường qua Anh. Họ nghi ngờ có thể em H. cũng là 1 trong số 39 người chết cóng trong thùng xe container. Tuy nhiên, người thân của em H. ở nhà chưa trình báo về việc em đang mất tích.

Pháp bắt xe chở người nhập cư lậu Giới chức Pháp ngày 27.10 bắt một chiếc xe tải đông lạnh cùng 2 tài xế người Romania và 8 người nhập cư bất hợp pháp tại cảng Calais (Pháp) khi nhóm người này chuẩn bị lên phà sang Anh, theo tờ Metro. Nhóm 8 người nhập cư tự nhận là người Afghanistan, trong đó có 4 trẻ em, bị nhốt trong thùng xe và được đưa đi cấp cứu vì mất nhiệt do nhiệt độ bên trong là 7oC. Hai tài xế đang bị tạm giam và đối diện với cáo buộc âm mưu đưa người nhập cư trái phép sang Anh. Danh tính của toàn bộ những người liên quan chưa được công bố trong khi nhà chức trách đang xác định đường đi của xe tải trước khi đến cảng Calais.