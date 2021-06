Bản tin tình hình Covid-19 hôm nay ngày 26.6: Dốc toàn lực chặt đứt dịch bệnh 'leo thang'

Trong ngày 26.6, Việt Nam ghi nhận thêm 175 ca mắc mới và 563 ca bệnh được Bộ Y tế bổ sung tại TP.HCM. Tổng cộng là 738 bệnh nhân. Cụ thể:

11 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh trong ngày 26.6, gồm tại Quảng Ninh (4 ca), Khánh Hoà (2 ca), Kiên Giang (2 ca), An Giang (1 ca), Tây Ninh (1 ca), Hà Nội (1 ca).

164 ca ghi nhận trong nước công bố trong ngày 26.6, gồm: TP.HCM (58 ca), Bắc Giang (16 ca), Hưng Yên (11 ca), Nghệ An (11 ca), Phú Yên (10 ca), Đồng Tháp (8 ca), Hà Tĩnh (7 ca), Đà Nẵng (7 ca), Quảng Ngãi (6 ca), Tây Ninh (5 ca), Long An (5 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bình Dương (5 ca), Long An (2 ca), Hải Phòng (2 ca), Bình Thuận (2 ca), Hà Nội (2 ca), Thái Bình (1 ca), Cần Thơ (1 ca).