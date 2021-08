Bí thư Đồng Nai: Quyết tâm thực hiện 14 ngày không phát sinh ca nhiễm Covid-19

Để thực hiện được mục tiêu này, theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh, các cấp lãnh đạo Đồng Nai phải thực hiện cho được 6 giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, tiếp tục xét nghiệm diện rộng (3 vòng) để bóc tách F0. Thứ hai, chú trọng điều trị tích cực F0. Thứ ba, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 . Thứ tư, làm tốt công tác an sinh xã hội , an ninh trật tự. Thứ năm, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giãn cách xã hội nghiêm; và thứ sáu là nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai , trong cuộc chiến chống dịch cam go này, những cán bộ nào vì lý do sức khỏe , hoặc lý do nào đó mà không tiếp tục “ra trận” được nữa thì vận động anh em nghỉ ngơi, bố trí người khác làm thay và tạm thời không xem xét trách nhiệm. “Thay tướng để phụng sự nhân dân là cần thiết, chúng ta không thể không thay tướng để có những tướng giỏi phục vụ cho thắng lợi của chiến dịch”, ông Lĩnh cương quyết.