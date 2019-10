Chiêu lừa rất cũ, nạn nhân mới vẫn... xếp hàng dài

Có vụ tiền lừa cả trăm tỉ đồng! Trong vài năm trở lại đây, Bộ Công an và công an nhiều tỉnh, thành đã cảnh báo thực trạng khi mạng xã hội phát triển, đánh vào tâm lý sính ngoại, thiếu thốn tình cảm của nạn nhân, một số kẻ lừa đảo sẽ tự nhận là doanh nhân , người có điều kiện kinh tế, sinh sống tại nước ngoài... để làm quen. Ít lâu sau, chúng đề nghị được tặng nạn nhân một món quà giá trị như laptop, mỹ phẩm, điện thoại iPhone, túi xách, nữ trang đắt tiền gửi từ nước ngoài về. Sau đó, chúng giả mạo nhân viên hãng vận chuyển, hải quan, yêu cầu người bị hại chuyển tiền để nộp phí nhận hàng. Tiếp theo, chúng thông báo trong bưu kiện có số lượng tiền lớn, yêu cầu bị hại chuyển thêm tiền để mua giấy chứng nhận khoản tiền trong bưu phẩm không vi phạm pháp luật ... Dù cơ quan công an, báo chí cảnh báo thường xuyên nhưng mỗi năm vẫn có rất nhiều nạn nhân đến công an địa phương trình báo bị lừa. Cá biệt, tháng 4.2019, Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố 5 bị can về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, với hành vi lừa đảo như trên; khi bị bắt, công an thu giữ tại chỗ ở của các bị cáo nhiều giấy chuyển tiền từ VN về Nigeria với số tiền trên 100 tỉ đồng...