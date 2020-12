Covid-19 làm ảnh hưởng thu nhập, công nhân vẫn dành dụm tiền gửi về quê

Các lực lượng thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khám phá vụ buôn lậu với quy mô cực lớn , xảy ra ngay tại khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh, H.Hải Hà, Quảng Ninh.

Công an TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đã điều tra và xác định được 3 người ném chất bẩn vào nhà riêng của ông Nguyễn Thanh Tuấn, phóng viên Báo Người Lao Động , và vợ là bà Nguyễn Thị Thùy, phóng viên Báo Dân Trí.

4 nghi phạm, trong đó có 2 vợ chồng ở Nghệ An, vừa bị công an bắt giữ vì thu tiền “bảo kê” của những người bán hàng rong, quán ăn, uống trước cổng Bệnh viện đa khoa Nghệ An.