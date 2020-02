Giám sát sức khỏe toàn bộ dân vùng tâm dịch ở Vĩnh Phúc

Chấn chỉnh quản lý người nghi ngờ và người nhiễm nCoV Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) chiều 15.2 đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý người nghi ngờ và người nhiễm vi rút Corona chủng mới (nCoV) tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Theo đó, Cục yêu cầu giám đốc các bệnh viện, giám đốc các sở y tế tỉnh, TP nghiêm túc rà soát công tác tiếp nhận, phân loại người bệnh theo 3 nhóm (nghi ngờ, có thể, xác định). Cơ sở y tế phải kết hợp chính quyền địa phương thu dung, cách ly và quản lý chăm sóc các trường hợp theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Cần đặc biệt nghiêm túc quản lý tất cả các người bệnh thuộc cả 3 nhóm nêu trên; kết hợp chính quyền và công an quản lý chặt chẽ, tuyệt đối không được để người bệnh ra khỏi khu cách ly khi chưa được phép xuất viện và sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi để người bệnh ra khỏi khu cách ly. Tuyệt đối quản lý chặt chẽ mẫu bệnh phẩm của người bệnh, không để mất, phát tán và cho người không thuộc trách nhiệm tiếp cận. Trường hợp chuyển tuyến, cơ sở y tế phải bố trí phương tiện, nhân viên y tế, hoặc xin hỗ trợ của tuyến trên bảo đảm an ninh an toàn cho người bệnh; thực hiện đúng quy định về bàn giao người bệnh cho bệnh viện nhận chuyển tuyến.