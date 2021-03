Khát vọng Việt Nam hùng cường

Ông Don Lam, Tổng giám đốc Tập đoàn VinaCapital: Cam kết đầu tư 10 tỉ USD Để hướng tới 2045 cần phát huy nội lực để đón ngoại lực, việc xây tổ đón đại bàng đang là vấn đề lớn cho tất cả các địa phương muốn thu hút đầu tư nước ngoài, bao gồm những sự chuẩn bị về tài nguyên, đất đai, năng lượng, nhân lực, chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư lớn, có tâm huyết với Việt Nam. Để thu hút đầu tư, yếu tố kết nối hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội giữa các tỉnh, thành là rất quan trọng. Bên cạnh đó là kết nối các khu công nghiệp, khu chế xuất với các TP và khu dân cư vệ tinh để tạo điều kiện sinh hoạt cho đội ngũ chuyên gia và người lao động Các DN có vốn đầu tư nước ngoài nói chung khi tham gia đầu tư vào Việt Nam rất quan tâm đến môi trường đầu tư, thủ tục hành chính, nên để thu hút đầu tư thì trước hết phải đẩy mạnh cải cách hành chính. Mục tiêu Việt Nam năm 2045 đầy tiềm năng nên VinaCapital cam kết đi đến hết mục tiêu này và sẽ đầu tư 10 tỉ USD. TS Vũ Thành Tự Anh, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng: Tạo ra sự đồng thuận của dân tộc Sức mạnh kinh tế quyết định vị thế của quốc gia trên trường quốc tế, an ninh quốc gia, tiền đồ dân tộc nên xây dựng sức mạnh kinh tế làm động lực dân tộc. Một quốc gia giàu mạnh ngoài các doanh nhân, DN hàng đầu thì cần có trường đại học hàng đầu. Nếu không bồi dưỡng 2 nguồn lực quan trọng này thì không thể sánh vai với cường quốc 5 châu, và chỉ là “con tốt trên bàn cờ địa chính trị kinh tế”. Chúng ta đang lặp lại lịch sử của dân tộc, khái niệm hiền tài là nguyên khí quốc gia cần mở rộng ra, bao gồm các lực lượng ngoài nhà nước, trong đó doanh nhân phải là lực lượng dẫn dắt. 25 năm trước, chúng ta bỡ ngỡ gia nhập thị trường toàn cầu, nhưng đến nay chúng ta có quyền tự hào về đội ngũ doanh nhân xuất sắc. Một nghịch lý là đất nước ta có nhiều hạt giống tốt, là nhân tài nhưng để vươn lên đỉnh cao đều ra nước ngoài, bởi vì đất nước chưa tạo được môi trường nuôi dưỡng đủ tốt. Do đó, tạo môi trường cho người tài là điều kiện tiên quyết để phát triển trường đại học lớn, DN lớn. Bên cạnh đó, cần có cơ chế, chính sách để thu hút cộng đồng kiều bào về nước đầu tư, đây là bộ phận không thể tách rời của đất nước. Nếu thu hút họ về nước, không chỉ thu hút được nguồn lực, trí thức mà còn tạo ra sự đồng thuận của dân tộc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu Ảnh: TTXVN Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico: Đưa Việt Nam trở thành điểm đến du lịch quốc tế Khát vọng tăng trưởng liên tục và dài hạn này rất thách thức, nhưng chúng ta có những nguồn lực, có cơ sở, có động lực để biến khát vọng thành hiện thực. Trong tương lai, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một điểm đến du lịch quốc tế với các dịch vụ đa dạng về giải trí, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực, phục vụ mọi đối tượng du khách. Chính phủ nên ưu tiên đầu tư mạnh mẽ cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, đường không, hàng hải, logistics để có thể đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất phụ trợ, đào tạo về dịch vụ hàng không của khu vực và thế giới. Chúng tôi rất mong Chính phủ tin tưởng ở kinh tế tư nhân và có cơ chế chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân để hình thành các tập đoàn kinh tế có sức mạnh và thương hiệu quốc gia, vươn tầm quốc tế. DN cũng rất kỳ vọng vào tinh thần quyết liệt, chính sách thống nhất xuyên suốt từ Chính phủ, bộ ngành, địa phương để thu hút được các nguồn lực. Đồng thời, Chính phủ kiến tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các khu vực kinh tế và giữa các DN với nhau. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP cơ điện lạnh REE: Xây dựng nhiều hơn các chỉ số có tính hạnh phúc Muốn phát triển bền vững, DN Việt không nên bằng lòng những gì mình đạt được mà nên đặt mục tiêu cao hơn, cũng như mỗi con người, mỗi DN cần tự tin để đặt ra khát vọng lớn hơn. Qua 3 đợt bùng phát dịch Covid-19 cùng với những tổn thất từ biến đổi khí hậu, đã đến lúc chúng ta chú trọng hơn vào bảo vệ môi trường Nguồn tài nguyên của đất nước đang dần cạn kiệt nên chuyển sang phát triển về năng lượng tái tạo là đúng hướng, trong đó chú trọng vào điện gió ngoài khơi để đạt năng suất cao và giảm ô nhiễm môi trường. Để mang lại hiệu quả cao nhất, Chính phủ cần trao cơ hội cho các DN có nguồn lực để tập trung vào lĩnh vực này. Cũng cần nói thêm, bên cạnh các chỉ số kinh tế xã hội cho các giai đoạn từ nay đến năm 2045, Chính phủ cũng cần quan tâm xây dựng nhiều hơn các chỉ số có tính hạnh phúc. Ông Dominic Scriven, Chủ tịch điều hành Công ty Dragon Capital: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa Có 3 yếu tố quyết định đến nền kinh tế Việt Nam vào năm 2045 mà ngay từ bây giờ nên tập trung: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên thời là các vấn đề về môi trường, biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính trong mối quan hệ tổng hòa với các lĩnh vực tạo nên sự tăng trưởng GDP, qua đó hướng đến tăng trưởng bền vững. Địa lợi đó là TP.HCM, cần tạo cơ chế và đầu tư hạ tầng để TP này tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế cả nước. Về nhân hòa, cần phổ biến kiến thức về tài chính để người dân có những phương án tài chính bền vững khi về già, tránh bị lừa đảo do thiếu hiểu biết. Sỹ Đông (ghi)