'Kỳ cục án': Tiếng nẹt ga khiến 3 người thiệt mạng

Thượng tá Nguyễn Văn Tồn, Phó trưởng Công an H.Thanh Bình, cho hay nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng khiến 3 người chết tại ấp 1, xã Phú Lợi, H.Thanh Bình chỉ do mâu thuẫn nhỏ nhất thời của các thanh niên vùng quê.

Tối 18.5, Tuấn cùng 11 thanh niên từ 17 - 26 tuổi đi trên 6 xe máy tìm Khánh để “trả thù”. Khi phát hiện Khánh và nhóm bạn 5 người tại khu vực ấp 1, xã Phú Lợi, nhóm của Tuấn lao vào đánh nhóm của Khánh.

Trong lúc chống trả, Khánh dùng dao đâm 3 người của nhóm đối thủ khiến Huỳnh An Tiên, Lê Tấn Tài (cùng 17 tuổi, ngụ xã Tân Phú, H.Thanh Bình) và Lê Thành Hiệp (26 tuổi, ngụ xã Phú Lợi, H.Thanh Bình) tử vong . Sau đó Khánh tìm cách bỏ trốn.

Ngay sau khi xảy ra án mạng nghiêm trọng , thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn, khi đó là Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, lập tức đến H.Thanh Bình chỉ đạo lực lượng công an tỉnh phối hợp công an huyện nhanh chóng điều tra , truy bắt hung thủ ngay trong ngày 19.5.2018.