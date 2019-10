Lăng kính bạn đọc: Quá xem thường pháp luật

Phải xử lý nghiêm

Nhóm này yêu cầu cho tìm người con gái 22 tuổi của một cặp vợ chồng trong nhóm mà họ nghi ngờ đến đây sinh sống và tham gia tu hành. Nhiều người trong “tịnh thất Bồng Lai” mặc áo tu sĩ (cả nam lẫn nữ) không dám phản ứng.

Trong khi đó, một người mặc áo tu sĩ vừa ra giải thích đã bị nhóm người nói trên dùng vật cứng ném trúng vào mặt khiến chấn thương. Một người đàn ông còn đạp thêm vào người mặc áo tu sĩ, yêu cầu “kêu trụ trì tịnh thất về liền, nếu không sẽ phá hết chùa này”.

Dù người bị thương nằm trên nền gạch, nhưng không ai dám đưa đi cấp cứu; hai nạn nhân khác là người của “tịnh thất Bồng Lai” bị đánh vào đầu cũng chỉ biết chịu đựng... Hành động của nhóm người này gây bức xức dư luận những ngày qua.

BĐ Tài Nguyễn (TP.HCM) cho rằng: “Việc này thể hiện sự coi thường pháp luật , tính côn đồ lưu manh của một số phần tử mang bản chất xã hội đen , ngang nhiên phá hoại tư gia người khác. Đánh đập và phá hoại tài sản có tổ chức, rất mong chính quyền vào cuộc xử lý nghiêm”.

“Tịnh thất Bồng Lai có sai phạm hay không sẽ do pháp luật giải quyết, việc tụ tập gần 50 người tự ý xông vào tư gia người khác, hành hung, chiếm đoạt tài sản là hành vi vi phạm pháp luật...”, BĐ Trần Quang (Vĩnh Long) nêu ý kiến.

Lực lượng chức năng phản ứng quá chậm

Không chỉ bất bình với những hành vi coi thường pháp luật của nhóm người trên mà nhiều BĐ cũng rất bức xúc vì sự phản ứng chậm chạp của lực lượng chức năng khi vụ việc xảy ra.

Trao đổi với PV Thanh Niên hôm 27.10, ông Hồ Trường Ca, Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Tây, cho biết khi xảy ra sự việc, một số người liên tục điện thoại báo về UBND xã và công an xã. Sau đó công an đã xuống hiện trường để làm rõ, xử lý. Tuy nhiên, do nhóm người này quá đông và tạo áp lực lớn trong khi lực lượng ít nên không thể giải quyết ổn định. Vì vậy cần có sự hỗ trợ của công an huyện.

“Từ trụ sở UBND xã, kể cả công an huyện cách “ tịnh thất Bồng Lai ” chừng 5 km, nhưng thời gian khá lâu anh em xuống tới là hơi chậm, dù đã tiếp nhận thông tin”, ông Ca nhìn nhận.

“Khi có vụ việc tụ tập đông người có tổ chức gây mất an ninh trật tự xã hội và nguy hiểm tính mạng người khác, xâm phạm gia cư bất hợp pháp, trong đó có phụ nữ, trẻ em và người già, việc đầu tiên công an cần làm là giải tán đám đông manh động bằng phương pháp nghiệp vụ cần thiết để bảo vệ tính mạng, tài sản người bị hại. Sau đó mới tính đến các vấn đề khác... Vậy mà khi sự việc xảy ra, người dân gọi điện báo nhưng không thấy lực lượng công an đâu”, BĐ Nguyễn Khanh (Bà Rịa-Vũng Tàu) bức xúc.

“Xem clip xong thật sự có quá nhiều bức xúc, nhưng có lẽ bức xúc nhất là không thấy bóng dáng của lực lượng chức năng mặc dù có rất nhiều người gọi điện cầu cứu liên tục. Khi người hành pháp không nghiêm thì luật pháp sẽ mất tác dụng và xã hội ngày càng xuống cấp”, Hàn Phong (Lạng Sơn) nêu ý kiến.