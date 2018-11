Tội phạm ma túy, vì sao ngày càng táo tợn ?: Lập băng nhóm, trang bị “hàng nóng” để tử thủ

Theo đánh giá của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (C04) - Bộ Công an, mặc dù nhiều vụ án ma túy lớn liên tục được triệt phá và xử lý nghiêm khắc, nhưng tội phạm buôn bán “cái chết trắng” vẫn rất phức tạp; phương thức, thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt, thay đổi liên tục để đối phó. Đặc biệt, nếu bị phát hiện, bắt giữ, chúng sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng, thậm chí tự sát để bịt đầu mối.

Những tên “trùm” liều chết

“Ngày trước, thường chỉ có các ông trùm buôn ma túy mới dùng vũ khí nóng để phòng thân. Bây giờ thì cả các đối tượng giao nhận ma túy cũng sắm các loại vũ khí nóng như thuốc nổ, lựu đạn, súng... phòng khi bị cơ quan chức năng phát hiện thì chống trả để thoát thân”, đại tá Lê Thanh Liêm, nguyên Phó cục trưởng C04, nhận định. Theo đại tá Liêm, với mỗi lần giao dịch hàng chục, hàng trăm bánh ma túy, bọn tội phạm biết trước rằng nếu bị bắt thì cầm chắc bản án tử hình nên rất manh động, không chần chừ nổ súng vào lực lượng vây bắt.

Công an bắt giữ các nghi phạm trong đường dây của Tuân

tin liên quan Tội phạm ma túy vì sao ngày càng táo tợn ?

Ngày 28.6.2018, tại khu vực thủy điện Nậm Cắn, thuộc xã Sơn Tây, H.Kỳ Sơn (Nghệ An), đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng phối hợp với Bộ đội biên phòng Nghệ An bắt giữ Vừ Bá Xênh (trú bản Huổi Giảng 2, xã Sơn Tây, H.Kỳ Sơn), thu giữ 20 bánh heroin, 7 kg và 12.000 viên ma túy tổng hợp, 1 súng K54, 15 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan. Điều đáng nói, khi cơ quan chức năng vây bắt Xênh, đồng bọn của nghi phạm này đã giải cứu bằng cách nổ súng liên tục về phía lực lượng chức năng khiến 2 trinh sát bị thương.

Đó không phải là vụ việc cá biệt tội phạm ma túy chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt. Trinh sát C04 không thể quên ngày 17.8.2018, khi truy bắt tên “trùm” ma túy Trần Tuấn Anh (hay còn gọi là Bi Hòa, 37 tuổi, ngụ Đồng Nai) đang lẩn trốn tại nhà riêng, nhiều đồng đội đã phải đổ máu.

Vào tháng 9.2016, C04 triệt phá đường dây ma túy của Nguyễn Hoàng Quân ở Hà Nội, thu giữ gần 20 kg ma túy, trong đó Bi Hòa là đại lý tiêu thụ ma túy cực lớn của Quân. Nghe tin Quân bị bắt, Bi Hòa bỏ trốn vào nam, sống tại Đồng Nai, cắt đứt liên lạc với gia đình. Sau một thời gian “ủ mình”, Bi Hòa bắt đầu thiết lập đường dây mua bán trái phép ma túy tổng hợp từ bắc vào nam. Với “số má” giang hồ từ trước, máu liều sẵn sàng sống chết với bất kỳ ai cản đường, đường dây ma túy của Bi Hòa nhanh chóng vươn vòi nhiều tỉnh thành. “Ngoài việc buôn bán ma túy, Bi Hòa tuyển chọn khoảng 30 đàn em cộm cán làm thân tín, cử đàn em đi bảo kê cho các sòng bài có tiếng tăm ở Đồng Nai và Vũng Tàu. Vì vậy các khoản tiền Bi Hòa thu về hằng tháng không hề nhỏ”, trinh sát C04 nhớ lại.

Sau thời gian điều tra, truy tìm tung tích, ngày 17.8.2018, hàng chục trinh sát C04 bao vây căn nhà của Bi Hòa. Phát hiện công an, Bi Hòa leo rào bỏ chạy, chống trả quyết liệt làm một số trinh sát bị thương. Tuy nhiên, cuối cùng tên “trùm” cũng bị khống chế, bắt giữ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Bi Hòa, công an thu giữ rất nhiều hung khí, công cụ hỗ trợ. “Số vụ bắt giữ các đối tượng có trang bị vũ khí “nóng” thời gian gần đây gia tăng, cho thấy cuộc chiến chống tội phạm ma túy ngày càng khốc liệt và nguy hiểm. Nhiều người đặt câu hỏi sao giờ các đối tượng buôn ma túy liều lĩnh thế, là bởi lợi nhuận siêu khủng chúng thu được, nên bất chấp, đánh đổi”, một lãnh đạo C04 nhận định. Kho súng đạn ở Lóng Luông Điển hình nhất về tội phạm ma túy lập băng nhóm có tổ chức, trang bị vũ khí để chống trả lực lượng chức năng là đường dây của "trùm" Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi), bị triệt phá cuối tháng 6.2018.

Ảnh: Thái Sơn Kho súng đạn công an thu giữ tại nơi trú ẩn của Tuân và Thuận

tin liên quan Cận cảnh hang ổ của 'trùm' ma túy ở Lóng Luông Cụ thể, từ ngày 26 - 29.6, hơn 300 cán bộ chiến sĩ đặc nhiệm thuộc Công an tỉnh Sơn La và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), các lực lượng chống ma túy của Bộ Công an vây bắt, triệt phá hang ổ của Tuân và Thuận tại xã Lóng Luông, H.Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Quá trình bao vây căn nhà là nơi trú ẩn của Tuân, lực lượng chức năng đã vận động, thuyết phục các nghi phạm ra đầu thú, nhưng Tuân cùng đồng bọn chống đối, buộc công an phải nổ súng tiêu diệt 3 đối tượng, trong đó có Tuân và Thuận.

Nơi trú ẩn của Tuân thuộc bản Tà Dê, xã Lóng Luông, xung quanh là núi, có đoạn chỉ có xe máy mới đi vào được. Chỉ cách biên giới 3 km nên Tà Dê trở thành điểm nóng về ma túy của vùng Tây Bắc, là điểm tập kết "hàng trắng" rồi trung chuyển đến nước thứ 3 tiêu thụ. Cũng vì thế mà Tuân và Thuận chọn căn nhà nhỏ tại đây làm nơi trú ẩn. Theo cơ quan công an, hai nghi phạm này bị truy nã trong đường dây vận chuyển trái phép 2.700 bánh heroin từ năm 2015. Tuân còn mang 4 lệnh truy nã khác.



Dãy nhà Tuân và Thuận ẩn náu có tường rào bao quanh, bên trong có hầm trú ẩn, nhiều vũ khí quân dụng để chống trả lực lượng chức năng. Tuân cho đàn em gắn camera cảnh giới, cắt cử đệ tử trực 24/24 để phòng có người lạ đi vào. Dưới trướng của Tuân và Thuận là 17 giang hồ cộm cán mang lệnh truy nã, sẵn sàng chết để bảo vệ “ông trùm”.

Ngày đánh án, lực lượng phải sử dụng 4 xe bọc thép áp sát dãy nhà để vận động các nghi phạm ra hàng. Từ trong hầm trú ẩn, Tuân và đồng bọn dùng súng bắn trả, sử dụng xăng, bình gas thách thức, chống đối công an. Trước nhà, Tuân chất từng đống gỗ to, xếp nhiều lớp bao tải cát và chuẩn bị sẵn các can xăng nhằm phóng hỏa. Công an phải dùng hỏa lực mạnh bắn đổ tường rào, nổ súng vào nơi băng nhóm cố thủ…

Đến chiều 29.6, lực lượng chức năng tiêu diệt hoàn toàn hang ổ này, 3 nghi phạm bị tiêu diệt khi trên tay vẫn lăm lăm súng, các nghi can khác bị bắt giữ.

Tiến hành kiểm đếm súng, công an thu giữ tại nơi trú ẩn của băng nhóm này 38 khẩu súng các loại, 8 lựu đạn, 15 ống giảm thanh, 14 kính ngắm bắn tỉa, 31 hộp tiếp đạn đã được nạp đầy, 6.000 viên đạn…