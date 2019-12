Lo ngại tiêu cực trong chi hơn 7.200 tỉ đồng thu nhập tăng thêm

Giám đốc Sở GD-ĐT nói gì về việc nhận thù lao của NXB Giáo dục ? Trong phiên thảo luận tổ diễn ra chiều 7.12, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Hồng Sơn đã trả lời các ĐB liên quan đến việc nhận thù lao của NXB Giáo dục VN đang được dư luận quan tâm. Theo ông Sơn, khi Bộ GD-ĐT cho phép NXB Giáo dục VN cùng với Sở GD-ĐT soạn thảo bộ sách giáo khoa, hai bên phối hợp để thực hiện. Mục đích của bộ sách phải theo kịp xu hướng phát triển thế giới , đặc biệt là nhu cầu phát triển của TP. Về phía NXB Giáo dục rất cần người viết ra bộ sách nhưng không có đủ nhân sự để làm, do đó rất cần Sở GD-ĐT và chuyên gia trong ngành giáo dục tham gia, hợp tác tạo ra sản phẩm. Những người tham gia ban chỉ đạo biên soạn bộ sách giáo khoa sẽ được trả thù lao. Việc trả thù lao cho lãnh đạo và chuyên viên Sở GD-ĐT chỉ liên quan đến quy chế nội bộ của NXB Giáo dục. Trong nguồn đầu tư của NXB này có nguồn tiền bồi dưỡng để thu hút chuyên gia. Theo ông Sơn, các thành viên của ban chỉ đạo có đầy đủ từ cán bộ quản lý đến chuyên gia, nhà giáo kể cả phụ huynh học sinh. Việc biên soạn phải tuân thủ quy định, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT khi lựa chọn sách giáo khoa. “Chứ không có chuyện ép như thế này, như thế kia để phải lựa chọn một bộ sách nào. Những chi phí thù lao, bồi dưỡng như đã nêu mà gộp nhiều năm đưa ra con số hơi bị khủng một chút chứ thực ra không là gì so với chất xám mà công sức, tâm huyết bỏ ra”, ông Sơn nói. PV Thanh Niên đã đề nghị ông Sơn trả lời một số vấn đề liên quan, nhưng với lý do “các nội dung đã được trả lời trong phiên thảo luận tổ chiều 7.12” nên ông không trả lời thêm.