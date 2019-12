Mẹ của hàng trăm trẻ mồ côi và khuyết tật: 'Nhiều người nói Tim bị điên'

‘Có những tháng trung tâm không đủ tiền lo cho các cháu’ Dự lễ khánh thành trung tâm Nhà May Mắn ở Đắk Nông, khi thấy những đứa trẻ mới ngày nào còn bất hạnh thì nay được chăm sóc đầy đủ, nhất là chứng kiến tình cảm của chị Tim dành cho những đứa trẻ, nhiều lần ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hoà Bình không cầm được nước mắt. Ông Hải cho hay nghĩa cử của cô Tim thật đáng quý, trân trọng và thật là đáng ngưỡng mộ. Đáng lẽ cuộc đời chị Tim sẽ sống ở Thụy Sĩ - một đất nước văn minh, có đầy đủ tiện nghi nhưng chị đã bỏ hết sang Việt Nam ở thời điểm nghèo nàn và vô vàn khó khăn, nguyện chăm sóc các em khuyết tật, mồ côi. Ông Lê Viết Hải (ngoài cùng bên trái) trong lần thăm trung tâm Nhà May Mắn ở Đắk Nông Ảnh: Trung Hiếu “Tôi khóc vì thương những đứa trẻ mồ côi, đồng cảm và chia sẻ với nỗi vất vả, gian nan mà chị Tim một mình đối mặt khi xây dựng, phát triển các cơ sở từ thiện. Chị Tim phải đi đông đi tây vận động tài trợ xây dựng các cơ sở bảo trợ. Xây dựng đã khó nhưng duy trì các cơ sở còn khó hơn. Tôi biết có những tháng trung tâm không có đủ tiền để lo cho các cháu”, ông Hải nói. Theo ông Hải, mô hình trung tâm Nhà May Mắn rất hay và đã giúp những đứa trẻ thiếu may mắn thành may mắn đúng như tên gọi của trung tâm. Những đứa trẻ ở đây dù có cuộc đời kém may mắn nhưng bù lại các em có được một người mẹ nhân hậu, nhiều tình thương như Tim. “Những ngày sống ở trung tâm tôi đã cảm nhận được điều đó. Chứng kiến tình thương của chị Tim dành cho các em nhỏ mồ côi nên công ty hứa sẽ đồng hành cùng chị. Khi nào chị Tim kêu tôi sẽ dạ, hỗ trợ chị trong điều kiện có thể”, ông Hải bày tỏ. Được biết Công ty Hòa Bình đã đồng hành với Nhà May Mắn khi hỗ trợ 5 tỉ đồng để xây dựng trung tâm ở Đắk Nông.