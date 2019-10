Người bị ‘anh Chí’ đe dọa khi tố CSGT liên tục bị công an mời làm việc

Chiều 10.10, anh Vũ Viết Quân cho biết anh đang cảm thấy rất mệt mỏi và phiền phức khi công an liên tục mời anh lên làm việc, sau khi anh đăng video tố cáo lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Vĩnh Phúc lạm quyền, cản trở người dân tham gia giao thông.

Theo anh Quân, sau buổi làm việc với công an vào 8 - 9.10, hôm nay (10.10), anh tiếp tục nhận được giấy mời từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an huyện Lập Thạch lên trụ sở Công an huyện Lập Thạch để làm việc.

“2 ngày làm việc trước đó, công an yêu cầu tôi kể, ghi lại diễn biến sự việc và nguyện vọng của mình. Thời gian làm việc với công an rất lâu khiến tôi thấy căng thẳng và mệt mỏi, tuy nhiên tôi vẫn cố gắng hợp tác, kể lại đúng những gì đã diễn ra để mong sớm tìm ra lẽ phải”, anh Quân nói, và cho biết việc công an liên tục mời lên làm việc khiến anh bị ảnh hưởng tới cuộc sống và kinh tế.

“Vợ tôi mới sinh, cháu còn nhỏ nên ở nhà rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, tôi làm công việc tự do, 2 lần trước công an mời lên làm việc bất ngờ khiến công việc bị gián đoạn, ảnh hưởng uy tín làm ăn”, anh Quân cho hay.

Trước đó, ngày 8.10, chúng tôi đã đến trụ sở Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc để lấy thông tin theo lời hẹn của lãnh đạo cơ quan này, tuy nhiên, khi chúng tôi tới trụ sở Phòng CSGT tỉnh Vĩnh Phúc liên hệ làm việc thì đại tá Trương Bá Khánh, Trưởng phòng CSGT Vĩnh Phúc, "bận họp, không có mặt tại đơn vị" (theo lời cán bộ trực ban).

Tuy nhiên, sau đó, trao đổi qua điện thoại, đại tá Khánh cho biết, về sự việc này, phía Ban giám đốc (Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc - PV) đang chỉ đạo, có kết quả chính thức sẽ thông báo sau. Việc giải trình của đơn vị quản lý địa bàn chỉ là một vế, “cho đủ hết đã”. Đại tá Khánh từ chối khi chúng tôi tiếp tục đặt lịch làm việc.

Trưa 10.10, chúng tôi liên hệ với vị Phó trưởng phòng CSGT Vĩnh Phúc để tiếp cận bản giải trình thì vị này cho biết Công an huyện Lập Thạch đang tiến hành xác minh. Còn thông tin về “anh Chí bảo kê”, đến tận thời điểm này, vị này vẫn trả lời “chưa rõ”.

Chúng tôi tiếp tục liên hệ với thiếu tá Phan Anh Huấn, Trưởng Công an huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc), để tìm hiểu cụ thể hơn thông tin về sự việc cũng như về “ anh Chí bảo kê ”, thì vị này yêu cầu xin ý kiến, giấy giới thiệu từ Phòng tham mưu Công an tỉnh Vĩnh Phúc, vì trách nhiệm cung cấp của Phòng tham mưu, sau đó qua trực tiếp đơn vị để đặt lịch làm việc.

“Anh Chí bảo kê” là ai vẫn là một dấu hỏi lớn trước dư luận. Tại sao cơ quan công an từ huyện đến tỉnh Vĩnh Phúc đều né tránh, khi chúng tôi đặt câu hỏi về người này?