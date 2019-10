Nhiều lỗ hổng trong bảo vệ an ninh nguồn nước

Tại cuộc họp lần này, nhiều phóng viên truy hỏi vấn đề bảo vệ an ninh nguồn nước khi khai thác nước mặt. Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục thừa nhận, bảo vệ an ninh nguồn nước mặt khó hơn rất nhiều so với nước ngầm trước kia. “Thành phố sẽ tăng cường bảo vệ nguồn nước, từ nguồn nước mặt sông Đà, đến kênh dẫn, đến hồ Đầm Bài cũng như suối Bằng… Các cấp chính quyền đã có công văn gửi UBND tỉnh Hòa Bình đề nghị bảo vệ nguồn nước và tỉnh Hòa Bình cũng đã khoanh vùng được khu vực phải bảo vệ”, Giám đốc Sở Xây dựng nói.