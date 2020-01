Nữ tiếp viên hàng không nghi nhiễm virus corona: Cách ly cha mẹ ruột để theo dõi

Lập đường dây nóng tiếp nhận, xử lý các ca nghi nhiễm virus corona Sáng 28.1, Sở y tế tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp bàn phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona mới sau khi có một nữ bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm do nghi ngờ bị nhiễm bệnh. Theo lãnh đạo Sở y tế Quảng Nam, tính đến hiện nay tại tỉnh chưa có ca nhiễm bệnh nhưng nguy cơ rất cao vì gần TP.Đà nẵng và TP.Hội An là trọng điểm du lịch của tỉnh. Vì vậy giám đốc Sở Y tế đã phân công các Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh đa khoa T.Ư Quảng Nam, Bệnh viện đa khoa Hội An chịu trách nhiệm là nơi tiếp nhận và xử lý ban đầu các ca nghi ngờ. Bên cạnh đó Sở sẽ thịết lập đường dây nóng trong đó, gồm giám đốc, phó giám đốc 5 giám đốc các Bệnh viện được phân công và Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam. Sở cũng quy đinh khi có ca bệnh nghi ngờ, các bệnh viện liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để kịp thời lấy mẫu gửi đi xét nghiệm theo quy định. Ngoài ra Sở Y tế còn đề nghị Sở VH - TT - DL, Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo quản lý khách du lịch nhất là khách đến từ vùng dịch, các cơ sở ưu trú lưu ý khách phải đến các bệnh viện được chỉ định khi có các triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh để được khám xử lý. Ngoài ra còn giao phòng nghiệp vụ y phối hợp Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh khẩn trương tham mưu kế hoạch phòng chống, thành lập ban chỉ đạo đáp ứng tình hình trình UBND tỉnh phê duyệt và kế đi giám sát trong thời gian sớm nhất tại các địa phương, nhất là nơi có lượng khách du lịch cao như TP.Hội An, Mỹ Sơn… nhằm phòng ngừa virus corona.