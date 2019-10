Phương án giảm 'ghế' HĐND không được ủng hộ

Bị kỷ luật mà xin nghỉ vì lý do sức khỏe là không trung thực với dân Nêu ý kiến về quy định ĐB HĐND có thể đề nghị thôi làm nhiệm vụ ĐB vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do khác trong dự thảo luật, ĐB Nguyễn Thanh Thủy (Hậu Giang) cho rằng, khi có đơn xin nghỉ của ĐB, kể cả ĐB HĐND và cả ĐBQH thì nên có kiểm tra và rà soát xem có đúng vì lý do sức khỏe hay không. Theo bà Thủy, trong thực tế, có nhiều ĐB khi làm nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị đã vi phạm pháp luật hay bị xử lý kỷ luật mà làm đơn xin thôi thì phải thẳng thắn, trung thực và công khai với tổ chức, nhân dân là vì bị kỷ luật hay không còn xứng đáng tư cách nữa thì xin thôi. “Nếu vì lý do kỷ luật mà lại đưa vào đơn là vì lý do sức khỏe thì không đúng. Đề nghị phải kiểm tra, rà soát. ĐB không trung thực với nhân dân là không được”, bà Thủy nêu quan điểm.