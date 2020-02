Quảng Ngãi: Xử lý nhiều cá nhân tung tin đồn thất thiệt về virus Corona trên Facebook

Chiều 10.2, tại cuộc họp báo về công tác phòng, chống dịch bệnh do virus Corona gây ra, đại tá Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã phát hiện 9 trường hợp tung tin đồn thất thiệt trên Facebook cá nhân về dịch do virus Corona gây ra