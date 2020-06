Tác nghiệp trong những ngày “dã chiến”

3 lý do khiến tôi là “fan” của Thanh Niên Cá nhân tôi theo dõi tương đối kỹ nội dung và cách đưa tin đại dịch Covid-19 của truyền thông tại Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn khoảng hơn 1 tháng (giữa tháng 2 tới giữa tháng 3), khi tôi cũng về nước để đưa tin dịch. Nhìn chung, truyền thông tại Việt Nam đưa tin nhanh và khá đầy đủ về diễn biến dịch bệnh trong nước, khu vực và thế giới. Ngoài các bài viết, phóng sự ảnh, video clip, tôi đã trực tiếp xem những phóng sự truyền hình làm công phu, nội dung khá phong phú với khách mời có trình độ và chuyên môn. Nhiều PV tại Việt Nam rất năng động và một số thậm chí dũng cảm tiếp cận những khu vực “có rủi ro” để đưa tin. Tất nhiên, không thể nói truyền thông Việt Nam không có nhược điểm, như việc quá tập trung vào chi tiết của từng bệnh nhân như tuổi tác, giới tính, hoàn cảnh mắc bệnh... Báo Thanh Niên điện tử là một trong một vài kênh thông tin tôi thường xuyên theo dõi, kể cả trước khi có chuyến đi về Hà Nội đưa tin dịch Covid-19. Có 3 lý do chính khiến tôi là “fan” của báo này. Thứ nhất, nội dung của báo đặt ưu tiên cao cho các tin thời sự quan trọng ở trang nhất, trong khi vẫn đảm bảo được những tin liên quan khác như kinh tế, giáo dục ... trong dịch Covid-19. Thứ hai, mặc dù Thanh Niên đôi khi không phải là báo đưa tin sớm nhất, nhưng tôi có cảm giác rằng đội ngũ PV “tuyến đầu” của báo này thực hiện kiểm chứng tin khá nhanh và chính xác. Do đó, khi phải trích dẫn lại để đưa tin hoặc bình luận từ Thanh Niên, thì cá nhân tôi khá yên tâm. Thứ ba, đối với một số phóng sự mang tính chất phân tích hoặc điều tra sâu, nhiều bài của Thanh Niên thể hiện PV có đầu tư công sức và thời gian. Trong khi Thanh Niên đang có những cải thiện về đưa tin trên mạng xã hội thì tin ở dạng “news feed” đến với độc giả chưa mạnh và chưa được chia sẻ nhiều. Với sự thay đổi thói quen tiếp cận tin của thế giới nói chung và bạn đọc tại Việt Nam nói riêng, có những bài của báo này có nội dung tốt có thể không đến được với độc giả. Và tất nhiên, báo chí thế giới đã có những bước tiến dài trong cách thức và chất lượng thông tin, không chỉ đơn thuần là “đưa tin” nữa. Đó là con đường mà những tờ báo hàng đầu như Thanh Niên nên hướng tới. Nguyễn Hoàng (Phóng viên BBC News tiếng Việt, London)