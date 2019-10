Thoát khỏi thủ tục trì trệ: TP.HCM rất cần Trung ương tăng cường hỗ trợ

Nêu ý kiến về “nỗi sợ vô hình” sau một số vụ thanh tra, kiểm tra, truy cứu trách nhiệm hình sự về công tác quản lý nhà nước đối với đất đai, khiến nhiều thủ tục , dự án bị “đứng bánh”, ông Bình cho rằng: “Đó không phải là vấn đề chính trong sự chùn bước của TP. Nhiều vấn đề luật đã rõ, không làm theo luật là không đúng. Tâm thế là phải giải quyết, làm đúng thì cứ làm, chứ đừng vin vào lý do đó (sợ thanh tra, kiểm tra, truy trách nhiệm - PV) mà gây chậm trễ”.

Trong khi đó, ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết thời gian qua TP có những biến động, khó khăn, thậm chí một số sai phạm của lãnh đạo TP đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển, tăng trưởng của TP trong thời gian nhất định. Tuy nhiên, nếu nhìn thấu đáo thì đây cũng là vấn đề bình thường trong quá trình phát triển của TP. Tức là sự phát triển không thể mãi một đường thẳng theo hướng đi lên mà có lúc phải đi xuống, thậm chí là thất bại.

Ông Trực cho rằng dù TP đã cố gắng thúc đẩy và xoay xở, nhưng đến nay dự án metro số 1 vẫn “giậm chân tại chỗ” vì thiếu vốn và những cơ chế, chính sách mà tự TP không thể quyết định được. Do đó, trong những khó khăn của TP hôm nay cần có sự phối hợp của cơ quan, bộ ngành T.Ư để cùng nhau tháo gỡ. Ngoài ra, để thúc đẩy sự phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, thì T.Ư cần tập trung nhiều nguồn đầu tư cho TP hơn nữa, nhất là tập trung vào cơ chế, chính sách và nguồn vốn phát triển...

Theo lãnh đạo này, tại kỳ họp Quốc hội 14 diễn ra năm 2017, Quốc hội đã thông qua nghị quyết, theo đó vẫn “chốt” tỷ lệ này là 18%, dù TP.HCM tha thiết đề xuất tăng thêm.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Tài chính cũng cho biết hiện ngoài nguồn vốn ngân sách được giữ lại theo tỷ lệ 18%, TP được hưởng khá nhiều cơ chế đặc thù trong huy động vốn. Cụ thể, TP được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ về cho TP vay lại... Đáng chú ý, ngân sách TP được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất theo quy định của luật Quản lý, sử dụng tài sản công do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc T.Ư quản lý trên địa bàn TP (trừ các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực quốc phòng , an ninh) để đầu tư hạ tầng KT-XH thuộc nhiệm vụ đầu tư công. Bên cạnh đó, ngân sách TP được hưởng số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước do UBND TP quản lý và sử dụng nguồn thu này để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng KT-XH.