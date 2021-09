TP.HCM sau ngày 30.9: Đơn vị, ngành nghề kinh doanh hoạt động như thế nào?

Bộ tiêu chí chung hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn TP.HCM, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn TP.HCM.

Phạm vi điều chỉnh là các đơn vị kinh doanh thương mại, cung ứng hàng hóa (hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bán lẻ, lương thực thực phẩm, chợ truyền thống, chờ đầu mối); doanh nghiệp/cơ sở sản xuất; văn phòng làm việc của các đơn vị sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ trên địa bàn TP.

khách hàng sử dụng hàng hóa, dịch vụ phải có thẻ xanh Covid, cùng việc tuân thủ 5K. Điều kiện áp dụng: người lao động , người sử dụng lao động tại các đơn vị; các đối tác cung cấp;cùng việc tuân thủ 5K.

Trong đó, nêu rõ một người có thẻ xanh Covid khi hội đủ các điều kiện: xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng test nhanh hoặc RT-PCR đối với những ngành nghề phải làm xét nghiệm; Tiêm vắc xin phòng Covid-19 ít nhất 1 liều, sau 2 tuần; hoặc từng F0 và đã khỏi bệnh; không tiếp xúc gần với F0 trong vòng 14 ngày.

Về điều kiện tiêm vắc xin: tiêm ít nhất 1 liều đối với loại vắc xin tiêm 2 lần, 2 tuần sau khi tiêm; đối với vắc xin tiêm 1 liều, 2 tuần sau khi tiêm.

Người tiêm 1 liều (đối với loại vắc xin 2 lần) thì phạm vi hoạt động và tiếp xúc sẽ bị giới hạn so với người tiêm đủ 2 liều.

Điều kiện F0 khỏi bệnh: có giấy xuất viện hoặc giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly của Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường, xã, thị trấn; F0 tự làm xét nghiệm, tự cách ly tại nhà và có xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố/tổ nhân dân hoặc xác nhận của các tổ y tế chăm sóc F0 tại nhà do các trường đại học y khoa đảm trách, tổ chức thiện nguyện “ ATM ô xy ”, các tình nguyện viên là các bác sĩ nghỉ hưu,….

Các trường hợp F0 khỏi bệnh khác không thể xác nhận được thì phải tiêm vắc xin.

Bộ tiêu chí từng đơn vị, ngành nghề: An toàn mới hoạt động!

Dựa vào các điều kiện trên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM ban hành Bộ tiêu chí riêng cho từng đơn vị, ngành nghề sản xuất, kinh doanh thương mại trên đại bàn TP.HCM. Đồng thời chỉ cho phép các đơn vị, ngành nghề hoạt động khi đảm bảo các tiêu chí đánh giá về hoạt động an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 thuộc các lĩnh vực.

Các đơn vị tự đánh giá và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, thông báo với cơ quan chức năng để tổ chức hậu kiểm.

Bao gồm: Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 tại siêu thị, trung tâm thương mại, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm; Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 tại chợ truyền thống; Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối; Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất; Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 tại văn phòng làm việc của các đơn vị sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM ban hành: Tiêu chí phân loại công trình được phép xây dựng và hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại công trình trên địa bàn TP.HCM; Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch tại các địa bàn có mức độ an toàn cao; Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn TP.HCM; Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn TP.HCM.